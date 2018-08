Így érdemes néznie a hétvégi meteorhullást

A hétvégén érkezik az év egyik leglátványosabb meteorhullása, amikor a Perseidák meteorraj eléri maximumát. Összeszedtünk néhány tippet arról, hogy hogyan érdemes megfigyelni az izgalmas égi eseményt.

A meteorok olyan parányi szemcsék, melyek a légkörbe érkezve elégnek. Meteorhullás általában akkor alakul ki, amikor a Föld és egy üstökös pályája keresztezi egymást. Ilyenkor ugyanis bolygónk keresztülhalad azon a törmelékfelhőn, melyet az üstökös hagy maga után.

A Perseidák például a Swift-Tuttle üstököst követik. A meteorraj az év egyazon szakaszában szokott megjelenni, maximuma pedig általában augusztus közepére esik.

Idén a meteorhullás csúcsa augusztus 11-13-án lesz.

Ezeken az éjszakákon óránként 60-70 meteor tűnhet fel az égen, de a szerencsésebbek ennél is több fényjelenséget láthatnak. A karcsú, gyenge fényű Hold miatt ráadásul idén kivételesen látványos lesz a csillaghullás – írja az EarthSky.

A Perseidák valójában heteken át bombázzák az atmoszférát, a meteoreső igazán sűrűvé azonban csak akkor válik, amikor a Föld a törmelékfelhő legvastagabb részén halad keresztül. Igaz, a csúcsot követő tíz napban is meglehetősen sok fényjelenséget vehetünk majd észre az éjszakai égbolton.

A meteorok az ég egész területén feltűnhetnek, látszólagosan azonban a Perseus csillagkép felől érkeznek. A legtöbb fényjelenséget a hajnal előtti órákban lehet megfigyelni.

Így nézze a meteorhullást

Ahhoz, hogy az ember a lehető legtöbb meteort lássa, érdemes olyan helyet választania, ahol nyílt ég alatt lehet – akár egy lombos fa is képes sokat takarni. Emellett az is fontos, hogy távolabb húzódjunk a városoktól, a fényszennyezés ugyanis megnehezíti a meteorok észlelését. A telefonunkat és egyéb fényforrásokat is kerüljük, hiszen ezek gyengíthetik a szem fényhez való alkalmazkodását.

A legjobb időpont a meteorvadászatra az éjfél utáni és a hajnal előtti órákra esik.

Ahhoz, hogy az ember a lehető legtöbb fényjelenséget lássa, szabad szemmel érdemes néznie az eget, hiszen a távcsövek csak csökkentik azt a felületet, melyet az égből nézni tudunk.

Fontos, hogy az ember türelmes legyen: idő kell a szemnek ahhoz, hogy megszokja a sötétet. További segítség lehet, ha hagyjuk pihenni a szemeinket, és nem egy adott pontra próbálunk koncentrálni.

Persze arról se feledkezzünk meg, hogy a meteorvadászat fárasztó tud lenni. Így nem árt, ha az ember visz magával meleg ruhát, némi enni- és innivalót, illetve olyan ülő- vagy fekvőhelyet, melyről kényelmesen nézheti az eget.

