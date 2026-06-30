Csökken a lakosság vízfelhasználása, de a mostani hőség próbára teszi a rendszert

A víziközmű-szolgáltatók már tavasszal megkezdik a felkészülést a nyári csúcsidőszakra: ellenőrzik és karbantartják a hálózatokat, medencéket és víztornyokat, valamint a nagy melegben elhalasztják azokat a munkálatokat, amelyek vízhiánnyal vagy jelentős vízfelhasználással járnának – közölte az MTI megkeresésére reagálva a Nemzeti Vízművek Zrt.

A társaság szerint ugyanakkor előfordulhatnak üzemzavarok, például csőtörések vagy szivattyúhibák. Ilyenkor a szolgáltatók azonnal megkezdik a javítást, és szükség esetén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást.

A vízművek közötti együttműködés is fontos szerepet kap: szükség esetén ivóvizet adnak át egymásnak, vagy vízszállító járművekkel segítik a szomszédos, illetve távolabbi térségek ellátását.

Ezeken a helyeken a legnagyobb a kockázat

A nyári időszakban elsősorban a kertvárosi, családi házas övezetekben nő meg jelentősen a vízfogyasztás. A kertlocsolás, a medencék feltöltése és a járdák locsolása komoly pluszterhelést jelenthet a rendszernek.

Különösen érzékenyek a nagy szintkülönbséggel rendelkező, magasabban fekvő településrészek, valamint a Budapest környéki agglomerációs települések. Ezeken a helyeken a gyors népességnövekedést sok esetben nem követte a víziközmű-hálózat megfelelő fejlesztése.

Kockázatosnak számítanak emellett a turisztikai régiók is, ahol a nyári szezonban akár többszörösére nőhet a vízhasználók száma. Jelentős terhelést okozhatnak azok a térségek is, ahol sok autómosó működik.

Akár 50 százalékkal is nőhet a fogyasztás

A Nemzeti Vízművek tapasztalatai szerint hőségriasztások idején általában 30–40 százalékkal emelkedik a vízfogyasztás, az elmúlt napok extrém melegében azonban volt olyan település, ahol közel 50 százalékos növekedést mértek.

A kihívást nemcsak a megnövekedett vízigény, hanem annak időbeli eloszlása is jelenti. A legnagyobb terhelés jellemzően a reggeli és különösen az esti órákban jelentkezik.

A szolgáltató ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint ne este 6 és 9 óra között locsoljanak, működtessék az automata öntözőrendszereket, illetve indítsák el a mosó- és mosogatógépeket.

Egyre többen választják a csapvizet

Magyarország teljes éves vízfelhasználása meghaladja a 600 millió köbmétert. Egy átlagos lakos naponta mintegy 105 liter vizet használ fel ivási, főzési, higiéniai és háztartási célokra.

A vízművek szerint kedvező tendencia, hogy egyre többen választják a vezetékes ivóvizet a palackozott italok helyett. Ez elsősorban a fiatalabb korosztályra jellemző, akik körében a kulacshasználat is egyre elterjedtebb.

Ehhez hozzájárul, hogy országszerte egyre több közterületi ivókút és közkút biztosít lehetőséget az ingyenes vízutánpótlásra.

Lassan változnak a fogyasztói szokások

A lakossági vízfelhasználás hosszabb távon csökkenő tendenciát mutat, amit elsősorban a korszerűbb, víztakarékos háztartási berendezések terjedése magyaráz.

Kevésbé elterjedt ugyanakkor a szürkevíz-használat, amihez általában jelentősebb otthoni átalakításokra van szükség. Egyre többen gyűjtik az esővizet kertlocsolásra, de az aszályos időszakokban ez a megoldás is korlátozott.

A Nemzeti Vízművek szerint a magyar lakosság fokozatosan a tudatosabb, takarékosabb vízhasználat felé mozdul el. Ennek ösztönzésére a szolgáltatók közösségi médiás kampányokkal, nyílt napokkal és lakossági rendezvényekkel is igyekeznek felhívni a figyelmet a felelős vízfelhasználás fontosságára.