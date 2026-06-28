pátyvízkorlátozáshőség
Belföld

Elsőfokú vízkorlátozás lép életbe Pátyon

Farkas Norbert / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 06. 28. 18:22
Farkas Norbert / 24.hu
Reggel hat és este tíz között tilos többek közt locsolni, kocsit mosni és medencét feltölteni.

Elsőfokú vízkorlátozás lép életbe a Pest vármegyei Pátyon – olvasható a mintegy kilencezer lakosú Pest vármegyei község Facebook-oldalán.

Tegnap rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott a településen. A szennyvíztelepre mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett, tehát az elhasznált víz jelentős része locsolásra illetve más, nem feltétlenül szükséges célokra ment el

– állapították meg.

Ahogy írják, a nappali locsolási tilalom időtartama alatt reggel hat óra és este tíz óra között víziközműből vételezett ivóvízzel tilos

  • a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása,
  • az úttest locsolása/tisztítása,
  • a gépjárművek mosása,
  • a medencék feltöltése,
  • a kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párakapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

A Daköv Kft. tájékoztatása alapján azokon a településrészeken, ahol ma először korlátozták a vízellátást, ott újraindul, így hat óránál tovább sehol sem lehet vízhiány – tájékoztattak. Hozzátették, akinek nincs otthon ivóvize és nem tud vásárolni, főleg az idősek, a mozgásukban korlátozottak, hívhatják az pátyi önkormányzati rendészet ügyeleti számát, segítenek palackos ásványvízzel.

A hőség kedden tetőzik, a hidegfront csütörtökön érkezik, Magyar Péter a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől.

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