Elsőfokú vízkorlátozás lép életbe Pátyon

Elsőfokú vízkorlátozás lép életbe a Pest vármegyei Pátyon – olvasható a mintegy kilencezer lakosú Pest vármegyei község Facebook-oldalán.

Tegnap rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott a településen. A szennyvíztelepre mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett, tehát az elhasznált víz jelentős része locsolásra illetve más, nem feltétlenül szükséges célokra ment el

– állapították meg.

Ahogy írják, a nappali locsolási tilalom időtartama alatt reggel hat óra és este tíz óra között víziközműből vételezett ivóvízzel tilos

a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása,

az úttest locsolása/tisztítása,

a gépjárművek mosása,

a medencék feltöltése,

a kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párakapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

A Daköv Kft. tájékoztatása alapján azokon a településrészeken, ahol ma először korlátozták a vízellátást, ott újraindul, így hat óránál tovább sehol sem lehet vízhiány – tájékoztattak. Hozzátették, akinek nincs otthon ivóvize és nem tud vásárolni, főleg az idősek, a mozgásukban korlátozottak, hívhatják az pátyi önkormányzati rendészet ügyeleti számát, segítenek palackos ásványvízzel.

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A hőség kedden tetőzik, a hidegfront csütörtökön érkezik, Magyar Péter a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől.