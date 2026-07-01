Amíg a lakosságot alig bírja kiszolgálni vízzel a lerohadó infrastruktúra, Szijjártó Péterék alsó hangon 200 milliárdot adtak az akkugyáraknak a saját vízvezetékeik építésére

A rég nem látott erejű kánikula folyományaként, a megnövekedett vízfogyasztás miatt az ország több térségében is vízkorlátozó intézkedéseket kellett bevezetni az elmúlt napokban. Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség vezetője a 24.hu-nak ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy elsősorban a lakosság megnövekedett vízigénye, illetve az infrastruktúra rossz állapota vezetett odáig, hogy a mostanihoz hasonló extrém meleg időjárás idején ilyen korlátozó intézkedésekhez kelljen folyamodni.

Miközben a lakosságot ellátó infrastruktúra olyannyira elhasználódott, hogy az azon keresztül folyó víz körülbelül 25 százaléka szimplán elfolyik, a Telex emlékeztet rá, hogy az Orbán-kormányok idején igenis valósultak meg komoly beruházások ilyen téren. Csak épp nem a lakosság, hanem az akkugyárak kiszolgálására.

A lap gyűjtése szerint az utóbbi szűk tíz évben, amikor Szijjártó Péter vezetésével a Fidesz-kormány egymás után jelentette be a különböző akkuipari beruházások Magyarországra hozatalát, alsó hangon is közel 200 milliárd forint állami támogatás ment el arra, hogy ezen cégek számára biztosított legyen a vízellátás. A Balmazújváros–Debrecen-távvezetékre elment például 16,2 milliárd forint, az iváncsai közműre 19,8 milliárd, a gödi ipari park vízközművére 34,5 milliárd, a Nyíregyházi ipari park víziközmű- és vízműtelepre 30,5 milliárd forint. A beruházásokban közös pont, hogy azoknak a kivitelezéséért Mészáros Lőrinc érdekeltségei feleltek.

Arról korábban az Átlátszó írt egy részletes ismertetőt, hogy az akkugyárak milyen nagy mennyiségű vizet használnak a működésük során: írásuk szerint a jelenleg működő és a közeljövőben megvalósuló akkugyáraknak kevesebb mint feléről ismerni adatokat a vízigényüket illetően, de még ezek az üzemek is összesen 100 ezer köbméter vizet használnak fel naponta. Nagyjából annyit, mint amennyi a 475 ezer lakosú Pozsony vízfogyasztása.