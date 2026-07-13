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Ingyenes Disney+ csomag jöhet

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Disney+ logó.
admin Lányi Örs
2026. 07. 13. 08:26
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Disney+ logó.

A streaming-szolgáltatók az elmúlt években folyamatosan emelik az árakat, és a jelszómegosztásért is plusz díjat számolnak fel. A bevételek mégsem elegendőek ahhoz hogy ellensúlyozzák a folyamatos elvándorlást. A Marvel, a Star Wars és a Pixar tartalmakat is kontrolláló Disney ezért most egy újfajta megközelítést próbálna ki a saját felületén, a Disney+-on – írja a Business Insider.

Adam Smith termék- és technológiai vezető elmondta a dolgozóknak, a vezetőségben fontolóra vették, hogy egy olyan csomag bevezetésével veszik fel a harcot az előfizetői elvándorlással, ahol a havi vagy éves díjak helyett reklámok beszúrásával biztosítanának bevételt a cégnek.

A csomag tehát teljesen ingyen lenne, viszont az epizódok között – és vélhetően közben is – reklámok szakítanák meg az adást. 

Azt egyelőre nem tudni, mikor vezethetik be ezt a fajta csomagot, ahogy azt sem, hol tesztelnék. Emellett azt sem közölték, milyen sűrűn szúrhatják be a reklámokat, de nem lenne meglepő, ha az ingyenes YouTube-ra hasonlítana a megoldás. A Disney+ Magyarországon jelenleg 2990 forintos alapcsomagot és 4890 forintos prémiumot kínál, éves előfizetés esetén két hónapot ingyen adnak.

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