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Rossz hír az androidosoknak: szigorítást jelentett be a Google

google, android, tárhely, szigorítás, felhőtárhely
Kőrös Gábor / 24.hu
Google Pixel 10A mobiltelefon.
admin Lányi Örs
2026. 07. 07. 15:11
google, android, tárhely, szigorítás, felhőtárhely
Kőrös Gábor / 24.hu
Google Pixel 10A mobiltelefon.

Július 7-én egy sokakat érintő változás élesedett a Google felhőtárhely-kalkulációjában – írja az Engadget. A korábbi megközelítés szerint csak a Google Fotókba feltöltött médiafájlok és az MMS-ben kapott fotók és videók számítottak bele a tárhelykorlátba, mostantól viszont az androidos készülékek biztonsági mentésének minden elemét elszámolja a cég.

A változtatás az új Android-felhasználóknál azonnal hatályba is lép.

A Google szóvivője a lappal azt közölte, hogy számításaik szerint az új szabály évi nagyjából 40 megabyte extra tárhelyet igényel. Akik eddig is a Google rendszerét használták, kapnak még pár hónap haladékot, pontosabb dátumot azonban nem közölt az átállás kapcsán a cég.

Ezzel párhuzamosan azonban ígérik: nagyobb átláthatóságot is biztosítanak, például új beállítási lehetőségek érkeznek, amelyekkel testre szabhatja a felhasználó, hogy mit szeretne menteni és mit nem. Ezek a vezérlők a Beállítások között, a Biztonsági mentés menüben lesznek elérhetők. A biztonsági mentésből ki lehet hagyni az eszközbeállításokat, a hívásnaplót vagy az SMS- és MMS-üzeneteket, és persze az egyes alkalmazások adatait is.

A döntés azért is lehet különösen kellemetlen sokaknak, mert a Google alig pár hónapja csökkentette az ingyenes tárhelylimitet. Az új fiókot regisztráló felhasználók ugyanis alapvetően már csak 5 gigabájt ingyenes felhőtárhelyet kapnak, ha nem hitelesítik a fiókjukat egy telefonszámmal. Ha azonban hozzárendelnek egy mobilt, továbbra is jár a 15 gigabájt.

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A Google Drive-on évek óta 15 gigabájt ingyenes felhőtárhely jár, de ez most sok fiók esetében csökkenhet.
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