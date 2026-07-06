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Közel 4 milliárd dollárt buktak a befektetők Donald Trump saját kriptovalutáján

Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
A Donald Trump memecoin.
admin Lányi Örs
2026. 07. 06. 07:15
Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images
A Donald Trump memecoin.

A Nansen kriptovaluta-elemző cég szerint közel egymillió ember, összesen 3,8 milliárd dollárt veszített, miután megvásárolta Donald Trump amerikai elnök $TRUMP memecoinját – írja a TechCrunch.

Az elemzés a blokkláncon nyilvánosan látható tranzakciókon alapul, ami alapján azt lehet elmondani, hogy június végéig mintegy 988 905 memecoinnal kapcsolatos számla volt veszteséges. Ez a $TRUMP vásárlók körülbelül kétharmadát jelenti.

Vasárnap a $TRUMP árfolyama 1,69 dollár volt, ami közel 98 százalékos visszaesést jelent a 75,35 dolláros csúcshoz képest.

Mint ismert, a regnáló amerikai elnök három nappal a 2025-ös beiktatása előtt jelentette be a memecoint, ami mint kiderült, elég jövedelmező is volt számára.

Egy nemrégiben közzétett pénzügyi jelentésben az elnök elárulta, hogy 636 millió dollárt keresett a $TRUMP memecoinnal, ami közel a felét teszi ki annak az 1,4 milliárd dollárnak, amelyet az elnök tavaly a kriptoiparból keresett.

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