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Ma indul a GTA VI előrendelése

Rockstar Games
GTA VI
admin Lányi Örs
2026. 06. 25. 03:40
Rockstar Games
GTA VI

A Rockstar Games anyavállalata, a Take-Two már egy ideje ígérgette, hogy beindítja a Grand Theft Auto VI körüli marketingkampányt, mivel már jó ideje elhallgattak a pletykák az év legjobban várt videójátéka körül, amely jelenlegi állás szerint 2026. november 19-én jelenik majd meg.

Hogy újra felkorbácsolják a várakozásokat, a kiadó pár napja bejelentette, hogy mikor kezdődik az előrendelés, emellett pedig a játék borítóját is felfedte.

Most pedig el is jött az egyik fontos mérföldkő: mától, vagyis június 25-től előrendelhetővé vált a legendás széria folytatása.

A GTA VI PlayStation 5, valamint Xbox Series X|S konzolokra érkezik, a PC-s megjelenésről egyelőre nincsenek információk. Arról, hogy mennyibe kerül a játék, és milyen extrákat zsebelhetnek be azok, akik még a megjelenés előtt előrendelik, korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

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