google chromekáros bővítménykiberbiztonságreklámblokkoló
Tech

Azonnal törölje ezeket a Chrome bővítményeket, mert az adataira vadásznak

Google Chrome bővítmények adathalászat
Marjai János / 24.hu
Hiába van szűrő a Google Chrome webáruházában, átcsúsznak rajta kártékony bővítmények.
Vizvári Csenge
2026. 01. 30. 10:56
Google Chrome bővítmények adathalászat
Marjai János / 24.hu
Hiába van szűrő a Google Chrome webáruházában, átcsúsznak rajta kártékony bővítmények.
A Chrome Webáruházban szabadon hozzáférhetőek az adathalász kiegészítők.

Veszélyes bővítményeket enged át a Google szűrője – írja a hvg.hu. A Symantec kiberbiztonsági cég szakemberei több olyan, a Chrome hivatalos webáruházában elérhető bővítményre figyeltek fel, amelyeket összesen már több mint 100 ezren letöltöttek. Ezek a kiegészítők különböző taktikákkal jogosulatlan hozzáférést szereznek az adatainkhoz, majd ellopják azokat.

A kutatók szerint a bővítmények által alkalmazott adatkicsalási módszerek a keresési eredmények eltérítésétől egészen a távoli kódfuttatásig terjednek. A Symantec munkatársai jelentették a problémás kiegészítőket a Google-nek, és javasolták azok eltávolítását mind a webáruházból, mind a felhasználók eszközeiről.

A Neowin összegyűjtötte ezeket a bővítményeket, íme néhány közülük:

  • Good Tab: hozzáfér a vágólaphoz, így a támadók akár érzékeny adatokat – például jelszavakat – is ellophatnak. Ez a bővítmény jelenleg még elérhető a Chrome Webáruházban;
  • Children Protection: sütiket gyűjt, amelyek segítségével eltérítheti a munkamenetet, és lehetővé  teheti a távoli kódfuttatást;
  • DPS Websafe: az Adblock Plus reklámblokkolóra hasonlító ikonnal téveszti meg a felhasználókat. Hamisíthatja a keresési találatokat, és képes megfigyelni a felhasználói tevékenységet.

Ha bármelyik bővítmény telepítve van a böngészőjében, ajánlott azonnal eltávolítani. Új kiegészítők telepítése előtt érdemes átgondolni, hogy valóban szükségünk van‑e rájuk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Balaton közepére építene éttermekkel teli úszó szigetet Tóth Ildikó, a Cápák között befektetője
1949 óta egyszer sem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint 2025-ben
Orbán Viktor: Ha nincsenek új rendőrviccek, az mindig mutat valamit
Kovács Gergely: 120 ezer forintért bérlik az Erzsébet Kilátó Kávézót és annak teraszát
Lázár János
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik