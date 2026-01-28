Elszállhat idén az iPhone-ok ára?

Az elszálló memóriaárak miatt sok csúcskategóriás okostelefonok esetében arra számítanak a szakértők, hogy magasabb árat kell majd fizetni idén, „köszönhetően” a mesterségesintelligencia-versenynek. Ming-Chi Kuo megbízható Apple-elemző szerint a cupertinói cégnek azonban megvan a stratégiája arra, hogyan kerülje el a felhasználói elégedetlenséget szülő nagy áremelést, írja a Macrumors.

Kuo szerint az Apple megszokott módon negyedévente tárgyal a memóriaárakról a beszállítókkal, és mivel már az év első periódusában is többet fizettek a RAM-ért, a szakértő arra számít, hogy az árak nagyjából 10-25 százalékkal lesznek magasabbak nekik a tavalyi évhez képest.

A szakember jelezte: a magasabb memóriaköltségek hatással lesznek az iPhone-ok után megszerzett bruttó haszonkulcsra, de az Apple abban a szerencsés helyzetben van, hogy képes elnyelni a megnövekedett költségek egy részét. Emellett még egy nagy versenyelőnye van a cégnek a riválisokhoz képest.

A legtöbb nem mesterséges intelligenciával foglalkozó cég, még ha hajlandó is fizetni, nincs garancia arra, hogy megkapja a szükséges mennyiséget. Az a tény, hogy az Apple képes egy ilyen üzletet megkötni, jól mutatja, mekkora előnyük van

– jelentette ki Kuo.

Trükkös megoldás

Jelenleg tehát arra lehet számítani, hogy az Apple „amennyire csak lehet” megpróbálja elkerülni az áremelést, így az alapmodellek esetében nagy valószínűséggel változatlan marad majd az árcédula. Viszont ahogy azt már az iPhone 17 széria esetében is lehetett látni: a Pro modellek bizonyára még drágábbak lesznek, ahogy a nagyobb tárhelyű és memóriájú készülékek is.