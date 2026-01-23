balatoncopernicusműholdfelvételtél
Az űrből örökítették meg a befagyott Balatont

A befagyott Balaton a Sentinel–2 műholdak felvételén.
2026. 01. 23.
A befagyott Balaton a Sentinel–2 műholdak felvételén.

Az űrből készített, a jeges Balatont megjelenítő képet tett közzé a Copernicus földmegfigyelő program. Mint írják, az ország legnagyobb tava most először fagyott be az elmúlt 9 évben, ezt pedig az Európai Űrügynökség Sentinel–2-műholdjai meg is örökítették.

A január 18-án született műholdfelvételen a Balaton észak-keleti része látható, Balatonfőkajár és Siófok közelében. A Copernicus Programme szakértői elmondták, hogy a fagyott vízfelszín a világűrből nézve türkizkéknek látszik, ami erős kontrasztban áll a tavat körülvevő, hófödte, fehér talajjal. A Balaton jelentős részét sajnos éppen felhő takarta ki a kép készültekor, így csak kis szeglete látható.

A Sentinel–2 műholdcsoport egyik feladata a Föld jégborításának monitorozása. Adatainak köszönhetően jobban megérthetjük, miként változik az éghajlat bolygónkon, és segíthet a vízgazdálkodásban, valamint az ökoszisztémákat és az emberi tevékenységeket érintő téli körülmények felmérésben. Az eszközök január első felében több fotót is készítettek a hóval takart Magyarországról, ezeket alábbi cikkünkben mutattuk be:

Így néz ki az űrből a behavazódott Magyarország.

