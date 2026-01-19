Polymarket: Ukrajnában és sok európai országban is tiltott a Magyar Péter győzelmét előrejelző oldal

Január 19-én Magyarországon is arra figyeltek fel az internetezők, hogy a népszerű fogadási/előrejelzési piaci platformot, a Polymarketet letiltották a magyar hatóságok. Habár az időzítés érdekes, figyelembe véve, hogy a blokkláncalapú platform legfrissebb elérhető állása szerint Magyar Péter 54-46 arányban megnyerné a választást, egyáltalán nem hazánk az első, aki letiltotta az oldalt.

A Polymarketet már 2022-ben betiltották az amerikai felhasználók számára, azonban később, az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) ellenőrzése alatt visszatérhetett, de sok államban továbbra is szigorú szabályozások vonatkoznak rá. Az amerikai államok mellett több európai ország is engedély nélküli szerencsejáték-platformként kezeli a Polymarketet, így Franciaország, Belgium, Lengyelország és Olaszország is blokkolja a hozzáférést.

A szomszédban is elérhetetlen az oldal

Néhány napja Ukrajna is bejelentette, hogy letiltja az oldalt.

A helyi hírügynökségek januári jelentése szerint a végrehajtás részeként a polymarket.com domainnevet felvették Ukrajna nyilvános blokkolt weboldal-nyilvántartásába, ezzel gyakorlatilag megszűnt a platformhoz való helyi hozzáférés. Idehaza a weboldal megnyitása után olvasható állásfoglalás szerint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hatósági eljárásban vizsgálja a Polymarket üzemeltetőjét tiltott szerencsejáték szervezése miatt.

A végleges döntésig blokkolták az oldalt és annak aldomainjeit magyar IP-címről.

A Cryptonews szerint a Polymarkethez való hozzáférés több mint 30 országban van korlátozva globálisan, és míg egyes helyeken csak a fogadást tiltják, másutt az oldal megnyitását is ellehetetlenítették. Bár kezdetben úgy tűnt, hogy VPN használatával továbbra is hozzá lehet férni a platformhoz, Magyarországon ez január 19-én kora délután megváltozott, és teljesen elérhetetlenné vált. Egy, a 24.hu-nak megszólaló kiberbiztonsági szakértő szerint ez azt jelzi, hogy az oldal üzemeltetője ellen lehet, hogy nem csak idehaza próbálnak fellépni, hanem egy nagyobb, nemzetközi koordináció keretében.