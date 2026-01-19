A NASA bejelentette: már az indítóállomáson van a rakéta, ami újra elrepít a Holdhoz

Megérkezett az indítóállásra az amerikai űrügynökség (NASA) Space Launch System (SLS) holdrakétája, ami több mint fél évszázad után újra űrhajósokat juttat a Holdhoz az Artemis–2 küldetés keretében – közölte a NASA.

Az Orion űrhajót szállító SLS rakéta magyar idő szerint január 17-én kora délután hagyta el a floridai Kennedy Űrközpont jármű összeszerelő csarnokát (Vehicle Assembly Building).

A hatalmas lánctalpas platformon utazó rakéta, 1,6 km/h sebességgel cammogott a 6 kilométerre fekvő 39B indítóállás felé, amihez 12 órával később, magyar idő szerint nem sokkal éjfél után érkezett meg.

Az űrügynökség közlése szerint a következő napokban a mérnökök előkészítik a rakétát az indítás előtti utolsó nagy tesztre (wet dress reharsal), amire leghamarabb február 2-án kerülhet sor. Ennek során teljesen feltöltik hajtóanyaggal a rakétát és elpróbálják a visszaszámlálást. A teszt sikerétől függően az Artemis–2 küldetés indítására akár már február 6-án sor kerülhet, de egészen április 11-éig több indítási ablak is rendelkezésre áll.

„Csak” elrepülnek a Hold mellett

Az Artemis–2 során három amerikai űrhajós, Reid Wiseman, Victor Glover, és Christina Koch, valamint egy kanadai űrhajós, Jeremy Hansen kerüli majd meg a Holdat. Az űrhajósok 10 napot töltenek majd az Orion űrhajó fedélzetén, és közel 6 ezer kilométerre közelítik meg a Földtől átlagosan 384 ezer kilométerre keringő égitest felszínét.

Az Artemis–2 sorsdöntő lépés lesz az emberes űrrepülésben. Ez a történelmi küldetés messzebbre juttat majd embereket a Földtől, mint bármelyik korábbi és olyan tapasztalatokat biztosít majd, amik lehetővé teszik a Holdra történő visszatérést az Egyesült Államok vezetésével

– mondta a NASA vezetője, Jared Isaacman.

A Qubit kiemeli, hogy az 1972-es Apollo–17 küldetés óta ez lesz az első alkalom, hogy űrhajósok elhagyják a Föld körüli pályát, és ellátogatnak egy másik, naprendszerbeli égitest közelébe. Az Artemis–2-t a legénység nélküli Artemis–1 tesztrepülés előzte meg, aminek során a NASA Orion űrhajója egy hetet töltött Hold körüli pályán, és kétszer is 130 kilométerre közelítette meg az égitest felszínét.

A Hold felszínére az Egyesült Államok az Artemis–3 repüléssel tér majd vissza, a jelenlegi tervek szerint 2028-ban. Ennek egyelőre legnagyobb akadályát a SpaceX Starship programjának csúszása jelenti, ami a Starship HLS holdkompot biztosítja majd az égitesten történő landoláshoz.