Fontos alkalmazás érkezik a Samsung okostévéire

A Samsung a 2026-os CES kütyüexpó keretén belül jelentette be, hogy a Google Fotók alkalmazás hamarosan elérhetővé válik a vállalat tévéin – az apróbetűs részben hozzátéve, hogy a funkció és az elérhetőség modellenként és régiónként eltérhet.

A Samsung ezzel a lépéssel az első olyan gyártó lesz, amely elérhetővé teszi a milliók által használt alkalmazást a televízióin. Az alkalmazással először a fényképek megjelenítésére lesz lehetőség, a személyre szabást és a képek módosítását lehetővé tevő funkciókat pedig az év folyamán fokozatosan vezeti be a vállalat.

Google Fotók a Samsung okostévéin

A gyártó közleménye szerint a felhasználók a Google Fotók segítségével könnyedén felidézhetik és megoszthatják a különleges emlékeket. A tervezett integrációnak hála pedig a telefonokon rögzített fotók zökkenőmentesen jelennek majd meg a Samsung tévék képernyőjén, ahol nagyobb, mozis formátumban tekinthetők meg.

A cég ígérete szerint a gondosan összeválogatott fotóalbumok a tévéképernyőn is böngészhetők lesznek a szereplők, a helyszínek vagy a jelentős pillanatok szerint sorba rendezve. A Samsung célja, hogy a Google Fotók alkalmazás a tévézés alapvető részévé váljon, és ennek keretében a felhasználók fotói megjelennek a Daily+ és a Napi áttekintés alkalmazásokban, a jelentős emlékek pedig egész nap könnyen hozzáférhetően rendelkezésre állnak. Ezt a felhasználók egyszerűen beállíthatják, hiszen, ha bejelentkeznek Google-fiókjukkal, fotóik azonnal megjelennek a képernyőn.

A felfedezés és újraélés három tervezett módja: Emlékek, Létrehozás és Összefoglaló.

Memories (Emlékek) (a bevezetés 2026 elejére tervezett): emberek, helyszínek és jelentős pillanatok alapján összeállított történeteket mutat be a tévén, elsőként – hat hónapig – kizárólag a Samsung tévékészülékeken.

emberek, helyszínek és jelentős pillanatok alapján összeállított történeteket mutat be a tévén, elsőként – hat hónapig – kizárólag a Samsung tévékészülékeken. Create with AI (Létrehozás MI-vel) (a bevezetés 2026 második felében tervezett): bemutatja a Nano Banana, a Google DeepMind képalkotó és -szerkesztő modelljében elérhető tematikus sablonokat, amelyek játékos és szórakoztató átalakítási lehetőségeket kínálnak a fotókhoz. A felhasználók a Remix funkcióval átalakíthatják a képek művészi stílusát, a Photo to Video (Fotóból videó) funkcióval pedig rövid videókká alakíthatják az állóképeket.

bemutatja a Nano Banana, a Google DeepMind képalkotó és -szerkesztő modelljében elérhető tematikus sablonokat, amelyek játékos és szórakoztató átalakítási lehetőségeket kínálnak a fotókhoz. A felhasználók a Remix funkcióval átalakíthatják a képek művészi stílusát, a Photo to Video (Fotóból videó) funkcióval pedig rövid videókká alakíthatják az állóképeket. Personalized Results (Személyre szabott összefoglaló) (a bevezetés 2026-ban tervezett): a felhasználók témák vagy az emlékek tartalma alapján – például óceán, túrázás, Párizs stb. – diavetítésként tekinthetik meg a kapcsolódó fotókat.

A Google Fotók a Samsung ígérete szerint egy moziélményhez hasonló galériát hoz el a felhasználók otthonába, amellyel lenyűgöző részletességgel tekinthetik át és élhetik újra a fontos pillanataikat. Ez az integráció a személyes fotókönyvtárakat olyan térré alakítja, amelyben a felhasználók felfedezhetik utazásaikat, új történeteket hozhatnak létre, átélve és felidézve a legkedvesebb emlékeiket.