Krízis az Apple-nél: sorra hagyják el a vezetők a céget

A Bloomberg Apple-re szakosodott újságírója, Mark Gurman arról számolt be, hogy Johny Srouji, a cupertinói cég hardvertechnológiákért felelős alelnöke azt mondta Tim Cooknak, hogy „komolyan fontolgatja” az Apple-től való távozást – írja a Verge.

Nem ez lenne az első nagy távozó az Apple soraiból a közeljövőből.

Jeff Williams operatív igazgató júliusban bejelentette visszavonulását, ami némi szerepkör-átszervezéshez vezetett. A dolgok az év vége felé pedig még jobban felgyorsultak: decemberben John Giannandrea, a cég mesterséges intelligencia projektjének vezetője mondott le, majd utána Lisa Jackson, a céges irányelvekért felelős vezető és Kate Adams jogtanácsos is bejelentette távozási terveit.

Alan Dye, a felhasználói felület tervezéséért felelős vezető pedig a Metához igazolt. Habár alapvetően a cégvezető feladata lenne ilyen helyzetben rendet teremteni, egyre több pletyka szól arról, hogy Tim Cook hamarosan átadja a stafétabotot egy fiatalabb Apple-szakembernek.