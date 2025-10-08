Megvan, ki lehet az Apple következő vezetője

Steve Jobs 2011-es halála után sokan tartottak a kérdéstől, hogy ki tudja majd elvezetni az Apple-t. Tim Cook vezényletével azonban mára kétség sem fér hozzá, hogy a cupertinói vállalat a világ egyik legnagyobb cégévé nőtte ki magát. Jövő hónapban azonban Cook már 65 éves lesz, így egyre több helyről merül fel a kérdés, hogy ki lehet az utódja, még ha egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy nyugdíjba menne.

A Bloomberg Apple-re szakosodott újságírója, Mark Gurman szerint John Ternus, a céghez több mint két évtizede csatlakozó vezető mérnök a legesélyesebb arra, hogy átvegye majd a mostani a vezető helyét.

A Power On hírlevélből kiderült, hogy Jeff Williams operatív igazgató idén év végén távozik a cégtől, ami azért különösen érdekes, mert sokáig éppen őt tartották Cook egyik legvalószínűbb utódjelöltjének. Van néhány olyan ember még a felső vezetésben, akiknek inog a pozíciója. Ilyen például a mesterségesintelligencia-megoldásokért felelős vezető, John Giannandrea vagy éppen Johny Srouji, aki az Apple A és M sorozatú rendszerprocesszorainak fejlesztéséért felelt.

Ebbe a sorba tartozik Lisa Jackson is, aki Barack Obama elnöksége alatt az USA környezetvédelmi ügynökségét irányította, majd az Apple fenntarthatósági projektjeinek az élére állt. Nála vélhetően a demokrata múlt jelenthet negatívumot, ami Donald Trump elnöksége alatt finoman szólva nem segít a helyzetén.

Ternus mellett viszont nagyon sok minden szól: karizmatikus egyéniség, és technikai ismertei miatt Cook feltétlen bizalmát élvezi, így az elmúlt években döntő szava lehetett a termékportfolió alakítását illetően. Nem véletlen az sem, hogy Ternus volt az, aki bemutatta az iPhone Airt, és egyre több interjúban is vesz részt. Emellett az is pozitívum lehet, hogy éppúgy 50 évesen vehetné át a stafétát, mint Cook Jobstól.