Fideszes kamuprofil-hálózatra bukkantak a Facebookon

Közel száz mesterséges intelligencia által generált Facebook-profilból álló hálózatot tárt fel a Lakmusz tényellenőrző portál. A sokszor Barátok köztöt idéző kapcsolati háló mindegyik tagja terjesztett olyan tartalmakat, amelyek alapján egyértelműen kiderült, hogy a kormánypártot támogatják.

A hamis profilok olyan hétköznapi emberekként jelennek meg, akik párkapcsolatban élnek, a hobbijaikról posztolnak képeket, vannak barátaik – ezek mind olyan dolgok, amik bizalmat ébresztenek egy átlagos felhasználóban. A profilokon nemcsak magánéleti, de politikai tartalom is megjelent, valamint a hálózat tagjai közül sokan csatlakoztak a Harcosok Klubja csoporthoz is.

Árulkodó jel, hogy az összes gyanús fiókot idén hozták létre, az aktív posztolás pedig csak néhány hónapja kezdődött el.

Szembetűnő az is, hogy a profilképek és a bejegyzésekhez csatolt fotók is MI-képek. A posztolás dinamikájában is felfedezhetők voltak szabályszerűségek: gyakran és sablonos szövegekkel jelentek meg a bejegyzések, a kommentek között pedig gyakran valamilyen politikai téma került szóba.

A portál példaként említi azt a videót, amiben Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokban esedékes magyar befektetésekről beszélt – ezt a felvételt megosztotta egy hamis felhasználó, és a hozzászólások között pedig nem volt felfedezhető kritikus hang, kizárólag a miniszterelnök intézkedéseit és a magyar kormányt méltató kommentek.