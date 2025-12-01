Fontos döntést hozott az EU, mindenkit érinteni fog a jövőben

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan változtak az elektronikus eszközök töltői, azonban az USB-C formájában már zajlik a szabványosítás, legyen szó okostelefonról, táblagépről, kisebb-nagyobb kiegészítőkről, vagy laptopokról. Az USB-C a következő években így újabb eszközök esetében válik kötelezően alkalmazandó szabvánnyá – közölte az Európai Bizottság.

A jelen állás szerint 2028-ban életbe lépő szabályozás előírja, hogy minden, külső adapterrel rendelkező eszköz esetében kötelező lesz az USB-C használata – legyen szó játékkonzolról, monitorról, routerről, vezeték nélküli töltőről, set-top boxról, vagy bármi egyébről.

Az új uniós szabályozás a hvg szerint minden külső tápegységre (External Power Supplies / EPS) egyformán érvényes. A cél az átjárhatóság növelése, ezáltal ugyanis egy kábel és/vagy adapter több eszközhöz is jó lehet, mint az mára a mobilok és táblagépek esetében már lassan megszokottá vált.

A szabályozás ugyan a 240W alatti teljesítményű adapterekre vonatkozik – de a legtöbb csúcskategóriás laptop töltőadaptere jóval ezalatt van, ahogyan egy közönséges otthoni wifi router vagy monitor sem igényel többet. A szabályozás hatályba lépése után a tápegységeken tehát kötelező lesz elhelyezni legalább egy USB-C-csatlakozót, és annak eltávolíthatónak kell lennie. Nem lehet tehát egybeszerelve a kábel és az adapter.

Az irányadó töltési szabvány az USB-PD lesz. A jogszabály arra is kötelezi a gyártókat, hogy tüntessék fel a töltőadaptereken és kábeleken a névleges teljesítményt – azt, amit tartani is tud az adapter, és nem csak eléri egy-egy pillanatban. Az adapterekbe be kell építeni túlfeszültség-védelmet is, bár néhány kategória kivételt képez ez alól. Az EU nem fogja tiltani, hogy töltőadaptert vagy kábelt csomagoljanak a gyártók a készülékek mellé.