14 év után ismét az Apple lehet a legnagyobb mobilgyártó

A napokban megjelent a Counterpoint piacelemző cég legújabb elemzése, ami azt prognosztizálja, hogy 2025-ben, tizennégy év után ismét az Apple lehet a legnagyobb telefongyártó, letaszítva trónjáról a közel másfél évtizede ott tanyázó dél-koreai Samsungot. A legnagyobb mobilgyártó titulus alatt pedig konkrétan azt kell érteni, hogy melyik vállalat szállítja le a legtöbb készüléket világszerte.

Az Apple élre töréséért természetesen a szeptemberben bemutatott iPhone 17-széria felel: bár az iPhone Air nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezzel szemben az elemző cég szerint az értékesítés első hónapjában 12 százalékkal nagyobb kereslet mutatkozott az iPhone 17 mobilok iránt az USA-ban, mint a tavalyi modelleknél.

Talán ennél is fontosabb, hogy az eladások a bolygó legnagyobb piacának számító Kínában is nőttek a tavalyi iPhone 16-szériához képest, méghozzá 18 százalékkal. Globálisan pedig 9 százalékkal több iPhone 17 modell került ki a kereskedőkhöz a harmadik negyedévben, mint tavaly ugyanezen időszakban az iPhone 16-ból.

A Counterpoint szerint, amennyiben az Apple az év végiéig eléri a 243 millió leszállított készüléket, akkor a vállalat globális piaci részesedése nagyjából 19,4 százalékra nő, miközben a legnagyobb konkurens Samsung 18,7 százalékra esik vissza, várhatóan „mindössze” 235 leszállított készülékkel. Így a két gyártó helyet cserél a rangsorban.

Érdekesség, hogy a teljes mobilpiac tavalyi évhez viszonyított 3,3 százalékos növekedése szintén az iPhone 17-ek köszönhető, az pedig biztosra vehető, hogy idén is a kínai Xiaomi fog felállni a dobogó harmadik fokára a legnagyobb gyártók versenyében.