Könnyen csalás áldozata lehet az, aki bedől a mesterséges intelligenciának

A Visa kutatása szerint a digitális tájékozatlanság növeli az online csalásoknak való kitettséget – írta az MTI. Az elmúlt években globálisan és Magyarországon is jelentősen megnőtt a digitális megtévesztések száma.

Ráadásul aki valósnak véli a mesterséges intelligencia által készített tartalmakat, háromszor sebezhetőbbé válik a csalásokkal szemben.

A Visa eredményei azt mutatják, hogy a magyarok közel negyede osztott már meg bejegyzést anélkül, hogy ellenőrizte volna annak hitelességét. Egyharmaduk ritkán olvas tovább a főcímnél a közösségi médiában vagy hírportálokon, mielőtt véleményt formálna, és a közösségi média felhasználók közel 8 százaléka bevallotta, hogy semmilyen lépést nem tesz online biztonsága érdekében.

A csalás hatása túlmutat a pénzügyi veszteségen: érzelmi stresszt, fokozott szorongást okozhat és a hatékonyságra is negatív hatással van. Erről az érintettek 20 százaléka számolt be, az áldozatok harmada ráadásul több mint 3 munkanapot is eltölt a visszaélések rendezésével. Miután átverték vagy csalás célpontja lett, 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain: 40 százalékuk azt állítja, hogy kevesebbet vásárol online, illetve kerüli a kisebb vagy ismeretlen márkákat.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára és Kiberbiztonság – kibertér című szakkönyv írója szerint a jelenkor legnagyobb kihívása a kibertér védelme, mivel a kiberbűnözés ma az egyik legnyereségesebb iparág. A digitális tér gyors fejlődése miatt a bűnözők technológiailag előnyben vannak, a megelőzés és a védekezés szerepe felértékelődött. Véleménye szerint a kiberbűnözés elleni fellépés akkor lehet sikeres ha a pénzügyi, szabályozói, kormányzati és bűnüldözői szereplők összehangoltan és proaktívan cselekszenek.