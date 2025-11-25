folktale furymagyar népmesékvideójátéktrailer
A magyar népmesék karakterei ütik-verik egymást ebben a játékban

2025. 11. 25. 09:24

Bizonyára sokak ősélményei közé tartozik Jankovics Marcell és a Pannónia Filmstúdió Magyar népmesék című rajzfilmsorozata, amely a magyar mondavilág történeteit keltette életre animált formában. Fodor Dávid fejlesztőre is nagy hatással volt ez a hazai kulturális alapvetés, aki tisztelgés céljából előállt egy Folktale Fury elnevezésű videójátékkal, írja az IGN.

A Folktale Fury a nemrég zajlott PlayIten mutatkozott be, és hangsúlyos, hogy még bőven fejlesztés alatt áll, tehát sokat fog fejlődni. A trailerben azt láthatjuk, hogy népmesei karakterekkel eshetünk egymásnak Mortal Kombat-stílusban, miközben a háttérben a magyar puszta elevenedik meg, a magyar folklór elmaradhatatlan kellékeivel: szürke marhákkal, szénaboglyával, gémeskúttal, parasztházzal és szekérrel. Emellett a zene is a régi magyar népdalokat idézi meg.

Egyelőre három ikonikus karaktert ismerhettünk meg: a királykisasszonyt, a legényt és az ördögöt. A megjelenés időpontját egyelőre nem tudni.

