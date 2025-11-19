Mind a 3,5 milliárd WhatsApp-felhasználó telefonszámát ellophatták

A WhatsApp népszerűsége jelentős részben annak köszönhető, hogy a felhasználók könnyen meg tudták találni egymást. Ehhez nem volt szükség másra, csupán a telefonszámra, így bárkivel el lehetett kezdeni a csevegést. A Wired szerint azonban osztrák kutatók most arra hívták fel a figyelmet, hogy a kényelemnek ára van.

A szakemberek szerint a WhatsApp megoldása miatt a közelmúltig könnyen ki lehetett nyerni bármely felhasználó telefonszámát a szolgáltatásból. A kutatóknak sikerült is mind a 3,5 milliárd felhasználó telefonszámát megszerezniük. Az adatbázisban szereplő személyek 57 százalékánál a profilképet, további 29 százalékuknál pedig a bemutatkozó szöveget is el tudták lopni.

A szakemberek szerint ehhez az eredményhez semmilyen különösebb trükkre nem volt szükség, csupán türelem kellett hozzá.

A kutatók több milliárd telefonszámot próbáltak meg hozzáadni a kontaktlistához, majd amikor a rendszer jelezte, hogy az illető megtalálható a WhatsAppon, akkor lementették a számát, valamint a platform által láthatóvá tett profilképet és szöveget is. A művelethez a WhatsApp böngészős felületét használták.

A trükköt 2025 elején próbálták ki, amellyel óránként 100 millió telefonszámot szereztek meg. 2017-ben egyébként egy másik kutatócsoport már figyelmeztette erre a gyengeségre a Metát, ám a jelek szerint nyolc év alatt nem történt érdemi változtatás. Az osztrák szakemberek áprilisban értesítették Mark Zuckerberg vállalatát a hibáról, ami egyelőre csupán annyit tett, hogy lassította a mobilszámok megszerzésének lehetőségét.