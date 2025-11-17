Óriási változás jön a WhatsApp alkalmazásba

Talán nem túlzás azt állítani, hogy eddigi leghasznosabb újítását kapja meg hamarosan a WhatsApp. A TechCrunch szerint a Meta ugyanis kinyitja az alkalmazást, hogy megfeleljen a digitális piacokról szóló uniós törvénynek (DSA).

A DSA előírja a népszerű alkalmazások üzemeltetőinek, hogy lehetőséget biztosítsanak az európai felhasználóknak arra, hogy olyan harmadik féltől származó üzenetküldő szolgáltatásokat használó emberekkel csevegjenek, amelyek úgy döntöttek, hogy alkalmazásaikat megnyitják számukra.

Ez lényegében annyit tesz, hogy a WhatsApp alkalmazásából folytathat majd beszélgetést más platformra regisztrált felhasználókkal, akiknek nincs letöltve a WhatsApp.

A Meta már hónapok óta teszteli a lehetőséget, amit fokozatosan mindenki számára elérhetővé is tesznek. Az alkalmazás első körben a BirdyChat és a Haiket alkalmazásokkal lesz kompatibilis, amelyek egyelőre nem igazán ismertek. Ez azonban a jövőben további appokkal bővülhet.

Azok az európai felhasználók, akik kérvényezik ezt a lehetőséget, üzeneteket, képeket, videókat, hangüzeneteket és fájlokat oszthatnak meg a másik platformot használó emberekkel. A titkosítás természetesen ebben az esetben is adott lesz, csoportos beszélgetések folytatására azonban egyelőre nem lesz mód. A következő hónapokban minden felhasználónak jön majd egy értesítés, amely elmagyarázza, hogyan lehet élesíteni az újdonságot. Az ilyen csevegések kizárólag az androidos és az iOS-es alkalmazásokban lesznek elérhetőek, számítógépen, weben és táblagépeken nem.