Új karrier: tavaszra külföldön is keresett, csúcsfizetést kínáló szakmája lehet

Az informatikai szakma, amelyben szinte minden második munkavállaló nő

Van egy szakma az IT területén, ahol kiugró a női munkavállalók aránya: a tesztelői munkakörben messze átlag felett, 50% körül van az arányuk. A PROGmasters IT képzési központban például az elmúlt öt évben összesen 218-an végeztek tesztelőként, akik között 49,4 százalék a nők aránya. Ráadásul a PROGmasters tavaly júniusi felmérése alapján a 4-7 éve végzett senior tesztelők már átlagosan bruttó 1,14 millió forintot keresnek havonta a béren kívüli juttatások nélkül.

Aki most elkezdi, jövő tavasszal új szakmát szerezhet – Precizitás és empátia kell hozzá

De mivel is foglalkozik egy tesztelő? A tesztelők feladata, hogy a programozók által elkészített alkalmazások, szoftverek hibátlan működéséről megbizonyosodjanak, illetve ellenőrizzék, hogy az elkészült program megfelel-e az ügyfél igényeinek. A szerepük ezért nélkülözhetetlen, hiszen például egy orvosi szoftvert vagy egy autó vezetéstámogató rendszerének programját is ők ellenőrzik. A tesztelő munkakörben tehát elengedhetetlen a precizitás és az empátiakészség is – hiszen a tesztelőknek mások munkájára kell visszajelzést adniuk.

Most jelentkezhet, aki karriert váltana – az elhelyezkedésben is segítenek

Most lehet jelentkezni a PROGmasters hamarosan induló, munka mellett is elvégezhető, online szoftvertesztelő képzésére, amelyek résztvevői két szakterületen – a manuális tesztelés és a tesztautomatizáció területén – is megszerezhetik a munkaerőpiac által elvárt naprakész ismereteket. Az 5 hónapos képzés elkezdéséhez csak felhasználói szintű informatikai ismeretek szükségesek és a képzést sikeresen teljesítők egy nemzetközileg elismert képesítést (ISTQB / CTFL) is szerezhetnek. Ezután a PROGmasters az elhelyezkedésben is segíti a résztvevőket.

Most bárki ingyenesen megtanulhatja az IT alapjait – és még egy karrierváltó képzést is nyerhet

Aki még csak fontolgatja a karrierváltást, vagy már érdeklődik az informatika iránt és kipróbálná magát, mielőtt belevág egy több hónapos képzésbe, az most részt vehet a PROGmasters november 5-től november 8-ig, munkaidőn kívül zajló, ingyenes, online IT Camp programján. Itt a nulláról indulva lehet elsajátítani az IT, a programozás és a szoftvertesztelés alapjait. Ráadásul aki komolyan veszi a tanulást és sikeresen teljesíti az IT Campet, az egy új karriert is nyerhet: az IT Camp lezárását követő sorsolás nyertese ingyenesen részt vehet a PROGmasters 8 hónapos full-stack programozó, vagy 5 hónapos tesztelő képzésén!

Informatikai tudásba fektetve mindenki növelheti a saját értékét munkavállalóként

A digitalizáció miatt a szakmák többségénél már elengedhetetlenek a különböző IT-s ismeretek, így informatikai tudásba fektetve mindenki növelheti a saját értékét munkavállalóként – még akkor is, ha a karrierváltás egyébként nem szerepel a tervei között.

Inkább a programozás érdekel? Három úton is elindulhatsz – most ráadásul akár 20-30%-os kedvezménnyel is!

Akár a szakmaváltás, akár szimplán a tudásszerzés a célunk, a PROGmasters most több tanfolyamot is indít, amelyekre teljesen kezdők is jelentkezhetnek. Akit inkább a programozás vonz, 3 képzés közül választhat, melyek mindegyike munka mellett is végezhető. Az 5 hónapos Junior Java programozó és a Junior Frontend fejlesztő képzések résztvevői saját időbeosztásuk és tempójuk szerint haladnak, napi 2×1 óra mentori konzultációs lehetőséggel. A full-stack fejlesztő képzésen pedig 8 hónap alatt lehet elsajátítani a felületek és a háttér-alkalmazások programozását, élő, mentor által vezetett órákon. Utóbbi képzés résztvevői számára ráadásul állásgarancia lehetőséget is kínál a PROGmasters.

Érdemes mielőbb jelentkezni a képzésekre, ugyanis a PROGmasters november 3-tól november 17-ig a szoftvertesztelő képzés esetében akár 20 százalékos, míg a full-stack fejlesztő képzésnél akár 30 százalékos kedvezményt is ad a képzési díjból.

A cikkben említett képzésekkel megszerezhető államilag elismert szakképesítések:

Junior szoftvertesztelő (06134007), Junior automata tesztelő (06135009), Junior Java backend fejlesztő (06134005), Vállalati full-stack szoftverfejlesztő (06135012), Junior frontend fejlesztő (06134004