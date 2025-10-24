Ezekre a négy évszakos gumikra esküsznek a szakértők

Közzétette legújabb, a négy évszakos gumiabroncsokat vizsgáló tesztjét az ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), Európa legnagyobb autóipari szövetsége, amely két típust talált igazán jónak – szúrta ki a Blikk.

A szakemberek a kompakt kategóriába tartozó 225/45 R17 méretű abroncsokat vizsgálták, a 72 és 145 euró közötti árkategóriában. Bár a teszt szerint tökéletes megoldás nincs, de a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 és a Continental All Season Contact 2 egyaránt jó minősítést kaptak. Ezen négy évszakos gumik darabonként nagyjából 40–45 ezer forintba kerülnek, ennél olcsóbban pedig a 30–32 ezres árú Viking FourTech Plus érdemes a figyelemre, amely kielégítő eredménnyel zárta a tesztet.

Az ADAC három fő szempont alapján vizsgálta a különböző gyártók négy évszakos termékeit: az eltérő útfelületeken nyújtott teljesítmény, a futásteljesítmény, illetve a gumik használata során mért üzemanyag-fogyasztás. A Goodyear és a Continental modelljei elsősorban a vezetésbiztonság terén remekeltek: száraz, nedves és havas úton egyaránt stabil úttartást és rövid féktávot biztosítottak.

A Viking megoldása ezzel szemben főként nedves és téli körülmények között szerepelt jobban, száraz felületeken gyengébb teljesítményt produkált, mint a másik két abroncs.

