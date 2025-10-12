Mit tud a társasjáték, ami évek óta rendszeresen összeránt egy felnőtt társaságot?

Közel 4 év, összesen 85 találkozó, alkalmanként minimum 4 résztvevő, 286 játék, nagyjából 195, társasozással töltött óra. Ezeket a számokat a statisztikákért rajongó Balázs barátom ásta elő a Board Game Stats (Android, iOS) nevű okostelefonos alkalmazásból, mikor jelen cikkem apropóján rákérdeztem: mennyi időt töltöttünk az elmúlt években a Marvel United nevű társassal.

Az appot kifejezetten arra fejlesztették, hogy az igazi megszállottak menedzselhessék a gyűjteményüket, és vezethessék a velük töltött időt, a fenti számok pedig azt jelentik, hogy az elmúlt négy évben a barátaimmal kéthetente összeültünk minimum két órára, hogy alkalmanként legalább három menetet játszunk a Marvel Uniteddel.

Mindannyian rég betöltöttük a 30-at (van, aki már a 40-et is), a kemény mag egy része már családos ember, és a korosztályunk képviselői valószínűleg pontosan tudják, olykor mennyire nehéz összerántani egy baráti társaságot közös összejövetelre. Nekünk mégis rendszeresen sikerül, néha ugyan csak négy, de alkalmanként akár tíz fővel, méghozzá egyetlen társasjátéknak köszönhetően.

De mi ez a Marvel United?

Egy olyan társasjátékról beszélünk, ami elsőre elég egyszerűnek tűnik, ám, ha invesztálunk bele, akkor lenyűgöző változatosság lehet a jutalmunk. Ahogy arra a játék címe is utal, itt a Marvel univerzum manapság igen népszerű karaktereit irányíthatjuk, méghozzá kooperatív módban, tehát csapatként összedolgozva, a cél pedig (legtöbbször) a választott szupergonosz legyőzése.

Amit mindenképpen tudni kell, hogy a Marvel United nem klasszikus, egydobozos társasjáték, hanem sorozatról van szó, amely a cikkünk írásának pillanatában három „évadnál” tart. Mindegyikhez tartozik legalább egy alapdoboz, ami a játékhoz elengedhetetlen elemeket (helyszínek, kártyák, tokenek stb.) tartalmazza, kiegészítve a szakzsargonban mininek nevezett, a méretükhöz képest szépen kidolgozott figuraként megjelenő hősökkel és gonosztevőkkel.

Emellé jönnek a kiegészítők, amelyek alapdobozok nélkül ugyan játszhatatlanok, de a változatosságot jelentősen növelő új karakterekkel, új játékmódokkal és egyéb elemekkel egészítik ki a kezdő csomagot. Az első évad alapdoboza a Bosszúállókra koncentrált, és emellé jött 6 kiegészítő, a második szezon középpontjában az X-Men állt 9 kiegészítővel, míg a harmadik, jelen állás szerint utolsó széria a Marvel-filmekben is csúcsra járatott multiverzumot lovagolta meg 11 kiegészítővel.

15 fotó

Ami fontos, hogy bár az újabb évadok rendre korábban nem látott lehetőségekkel bővítik a 2020-ban lefektetett alapkoncepciót, a változások ellenére minden oda-vissza kompatibilis egymással, így például a legelső Marvel United alapdoboz is játszható a harmadik sorozat bármelyik kiegészítőjével.

A fenti felhozatalból magyar nyelven az első és a második évad alapdobozai jelentek meg Marvel United és Marvel United: X-Men néven, még a Delta Vision kiadó gondozásában. 2024-ben pedig a Reflexshop szerezte meg a hazai kiadás jogait, amit a harmadik szezon két alapdobozának (Marvel United: Multiverzum és az animációs Pókverzum-filmek ihlette Marvel United: Spider-Geddon) megjelenése követett, méghozzá két kiegészítő (Polgárháború és Deadpool) kíséretében.

A barátaimmal a pandémia végnapjaiban, 2021 tavaszán ismerkedtünk meg a Marvel Uniteddal, ugyanezen év őszén kezdtünk el rendszeresen játszani vele, és mind a mai napig havonta nagyjából kétszer összeülünk 3–4, maximum 40 perces összecsapásra.

Ezen a ponton persze sokakban felmerülhet a kérdés, vajon mit tud ez a társas, amit egyrészt nem untunk meg ilyen hosszú idő alatt, másrészt folyamatosan összerántja a társaságunkat?

A folytatásban erre igyekszem választ adni nemcsak azt járva körbe, miképp működik a minket teljesen behálózó játékmechanika, de kitérek a társasjáték létezését lehetővé tévő, manapság egyre népszerűbb közösségi finanszírozós modellre is, kiegészítve mindezt a hazai kiadásért felelős Reflexshop tapasztalataival.

A változatosság gyönyörködtet