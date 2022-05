Nem teszik zsebre a gyermektelen, egyedülálló nők, amit Dr. Strange-től kapnak

Félő, hogy a legújabb Marvel-filmben összeomlik a párhuzamos világok rendszere, szuperhősnyelven a multiverzum. Aki megállíthatja a dimenzióközi pusztulást: Dr. Strange, a mágia doktora, az egoista férfiak díszpéldánya. Ellenfele egy nő, aki családi okok miatt válik nagyon gonosszá. Létezik, hogy a politikailag korrekt 2022-es évben a Doctor Strange az őrület multiverzumában döbbenetesen ósdi, konzervatív képet mutat a nőkről? Enyhén spoileres kritika.

A Doctor Strange első részét hat éve mutatták be. Érzésünk szerint azóta öt-hatszáz szuperhősös mozgóképet mutattak be moziban, tévén, interneten és okosórán, ezért nem emlékszünk rá, mi történt abban a filmben. Ami rémlik: Stephen Strange-nek, az önimádó sztársebésznek annyira megsérül a keze egy autóbalesetben, hogy soha többé nem műthet vele. Fájdalmában elzarándokol a Himalájára, ahol ősi, mágikus tudást oszt meg vele egy Ősmágusnak nevezett varázsló, akit Tilda Swinton játszott. Dr. Strange ezután sem lesz kevésbé önhitt, de legalább már tud varázsolni.

Az eltelt időben a hős takaros főhadiszállást rendezett be Manhattan felkapott részén, melynek bérleti díját feltehetően bűbáj segítségével fizeti. Afféle mentorfigurája lett a rendelőjébe betoppanó, fiatalabb szuperhősöknek, elsősorban Peter Parkernek, akivel a legutóbbi Pókember-filmben hosszabban együtt lógott (pontosabban Pókember lógott, Strange repült). Feltűnt a Bosszúállók grandiózus befejező epizódjaiban is, és azok közé tartozik, akiket Thanos öt évre elcsettintett a valóságból.

Mindez egyvalamit jelent: a Dr. Strange-et megformáló Benedict Cumberbatch hat éve szerepel a Marvel stúdió fizetési listáján, és Az őrület multiverzumában alapján nincs is kedve lemondani a busás jövedelemről.

Cumberbatch szuperhősös haknijait az teszi vonzóvá, hogy a színész mintha soha nem venné igazán komolyan magát, rendszeresen úgy vonja fel a szemöldökét, mint aki maga is meglepődik, hogy miféle forgatásra keveredett.

Ehhez az attitűdhöz remekül illik a pótapaszerep: a Nincs hazaútban Dr. Strange úgy korholta Pókembert, mint vasárnapi apuka a kisfiát, mikor szembesül vele, az milyen butaságokat néz a TikTokon.

Új filmjében a szuperhőst megint egy kamasszal hozza össze a sors, aki egyenesen a szomszédos univerzumból pottyant át az övébe, sőt magával hozta a másik világbeli Strange holttestét. Aggodalmunk beigazolódik: minden egyes univerzumban van egy Dr. Strange, és egy kicsit mindegyikben másképp hordja a frizuráját. A váratlan jövevény neve America Chavez, eredetileg bő tíz éve mutatkozott be a Marvel-képregényekben mint az első leszbikus szuperhős, aki önálló sorozatot kapott. A Dr. Strange 2-ben a szexualitása nem kerül szóba, az viszont igen, hogy képes az univerzumok között ugrándozni. Ezzel pedig célpontjává válik annak a nagy hatalmú Marvel-szereplőnek, akiről a rajongók jól tudják: bármit megadna, hogy saját családja legyen, de ez minden kétségbeesett próbálkozása ellenére sem jön össze neki.

Noha a Doctor Strange az őrület multiverzumában különféle reklámanyagaiból már nagyjából egyértelművé vált, kivel száll szembe a főhős, ezúttal gondoljunk azokra az olvasókra is, akik nem néztek végig minden egyes előzetest. Ám a forgatókönyvíró, Michael Waldron (Loki) leginkább zavarba ejtő döntése éppen az, ahogy az anyaszerepre áhítozó figurát bemutatja. Nyilván Sam Raimi rendező horrorfilmek iránti érzékenységéről is árulkodik, hogy ezt a szereplőt a befejezésre hamisítatlan, vérmocskos szörnyeteggé formálja, ezzel azonban konzervatív erkölcscsőszöket lepipáló ítéletet mond a gyermektelen, egyedülálló nők pszichés problémáiról és helyéről a társadalomban. Ne boncolgassuk, mindenesetre a filmnek ez a – meglehet, csak vészesen átgondolatlan – megoldása egyenesen visszataszító.

Más tekintetben Raimi, a veterán szuperhősrendező, két, szép emlékű Pókember-film alkotója néhány frappáns vizuális ötlettel emlékeztet rá, hogy egykor „látnokinak” nevezték őt néhány filmplakáton. Ahogy Strange és America univerzumok között botladozik, hol festékké változnak, hol kottalapról levarázsolt hangjegyekkel vívnak klasszikus zenei koncertbe torkolló csatát.

Még Raimi fétisszínésze, a Gonosz halott-filmekből jól ismert Bruce Campbell is feltűnik egy jelenet erejéig, és mustárt spriccel a saját szemébe.

A Doctor Strange az őrület multiverzumában jelentősen rövidebb, mint egy átlagos Marvel-film, amiért nem lehetünk eléggé hálásak Raiminek. Ugyanakkor a kétórás játékidőből nem a mágikus röpködést, hanem az egyszerű beszélgetéseket spórolták ki. Már egy órája tart az akciódús expozíció, mikor ráeszmélünk, ez nem a felvezetés, hanem maga a bonyodalom. Bárcsak leülne egy kávéra valakivel a varázsdoktor! Bárcsak lehetőséget kapna rá Cumberbatch, hogy karaktere lelkiállapotát más színészi eszközökkel is megmutassa, mint azzal, éppen mennyire zilált a haja!

A Dr. Strange 2-ben senki nem kávézik. Egyszer valaki majdnem megiszik egy pohár megbűvölt vörösbort, de arra sincs idő, mert felüvölt egy asztráldémon. A borospoharat a pulton felejtik. Ki tudja? Talán a következő Marvel-filmből vagy tévésorozatból megtudjuk, összetört-e.

Doctor Strange az őrület multiverzumában (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), 2022, 126 perc. 24.hu értékelés: 4/10.