Másodpercenként 6 milliárd tonnával hízik ez a Földhöz közeli bolygó

A csillagközi vagy kóbor bolygók olyan égitestek, amelyek nem keringenek egyetlen csillag körül sem, hanem szabadon száguldoznak az univerzumban. Az ilyen típusú égitesteknél gyakran tapasztalni furcsa viselkedést, azonban ezek közül is kiemelkedik az az égitest, amit nemrég fedeztek fel a Palermói Egyetem tudósai – írja a Gizmodo.

A Cha 1107-7626 kódjelű, a Földtől nagyjából 620 fényévre lévő bolygó a Kaméleon csillagképben található. Ez a kozmikus léptékben rendkívül közeli bolygó a számítások szerint példátlan sebességgel falja fel a közelében lévő gázt és port. A jelenleg is formálódó égitest másodpercenként nagyjából 6 milliárd tonna anyagot szív magába.

A The Astrophysical Journal Letters című tudományos szaklapban megjelent publikáció szerint ez a valaha megfigyelt leggyorsabb növekedési ütem egy bolygó esetében.

A kóbor bolygók kétféle módon alakulhatnak ki. Vagy egy csillag körül jönnek létre, majd később a rendszer más testeivel kölcsönhatásba lépve kilökődnek onnan, vagy önállóan alakulnak ki egy gáz- és porfelhő összeomlását követően. Az ilyen égitestek körül anyagkorongokat is találni, amelyek a kialakulási folyamatuk maradványai. Amíg még növekedési fázisban vannak, a bolygók jellemzően a körülöttük lévő protoplanetáris korongban található gázzal és porral táplálkoznak.

A Cha 1107-7626 esetében az anyagfelhalmozódás sebessége nem állandó. A csillagászok azt találták, hogy augusztusra körülbelül nyolcszor gyorsabban kezdett felhalmozódni az anyag, mint néhány hónappal korábban.

Bár még fiatal, a bolygó máris óriásinak mondható, tömege ötszöröse-tízszerese a Jupiterének.

A csillagászok szerint a szokatlan növekedést az égitest mágneses aktivitása okozza, ami miatt az anyag óriási sebességgel hullik a korongba. Mindezek mellett a bolygó körül lévő anyag kémiája is megváltozott. A hvg szerint egyebek mellett vízgőzt is találtak az elemzés során, ami korábban nem volt jelen. Mindez azt mutatja, hogy nemcsak a csillagok rendelkeznek elég erős mágneses térhez ahhoz, hogy ilyen változást okozzanak.