Leállás jön a K&H Banknál, utalni és utalást fogadni sem lehet majd

A K&H Bank a honlapján bejelentette, hogy karbantartás, illetve az informatikai rendszerek fejlesztése miatt több szolgáltatásuk is elérhetetlen lesz október 3-án, illetve 4-én. Ennek részeként pénteken, 17:00 és 18:00 óra között tervezett karbantartás miatt a K&H Electrán elérhető betéti szolgáltatásaik (Betétlekötési Megbízás benyújtása, Betétlekötés módosítása, Betétlekötés felmondása) nem lesznek elérhetők.

2025. október 3-án 18:00-tól 2025. október 4-én 20:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelhetnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szintén szünetelni fog.

A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a bankszünnapot követően szükséges újra benyújtani.

A betéti és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a 2025. október 3-án 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség.

A zökkenőmentes bankkártyahasználat érdekében arra kéri ügyfeleit a bank, hogy biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájukon, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS-üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS-üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.