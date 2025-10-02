csernobilcsernobili atomerőműorosz-ukrán háborúdróntámadás
Vészhelyzet Csernobilban: mennyire veszélyes egy áramszünet az atomerőműben?

Volodymyr Tarasov / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Stéger Dávid
2025. 10. 02. 12:42
Volodymyr Tarasov / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Hosszú órákra áram nélkül maradt a csernobili atomerőmű egy orosz támadás következtében. Az eset kapcsán az ukrán hatóságok és tisztviselők súlyos vészhelyzetről beszélnek, amely akár világméretű fenyegetéssé is nőhet. A 24.hu utánajárt, miért kockázatos, ha elmegy az áram egy évtizedek óta lekapcsolt atomerőműben, és tényleg jelenthet-e akár Magyarországra nézve is veszélyt egy ilyen incidens.

Október 1-én több mint 20 orosz drón támadta meg az észak-ukrajnai Szlavutics városát, megrongálva egy villamos alállomást is. Az eset után a közelben fekvő csernobili atomerőmű több mint három órára áram nélkül maradt, amit az ukrán energiaügyi minisztérium vészhelyzetként értékelt. A létesítmény áramellátását ideiglenesen dízelgenerátorokkal oldották meg.

Az áramszünet az új szarkofágot is érintette, amely az 1986-ban felrobbant négyes reaktor maradványaitól, valamint a radioaktív törmelékektől és portól védi a környezetet

– közölte Volodimir Zelesznkij a Facebookon.

Az ukrán elnök azt is hozzátette, az ehhez hasonló orosz támadások nemcsak az ukrán energiainfrastruktúrát károsítják, de globális veszélyt jelentenek. A szakértők szerint a tényleges fenyegetettségi szint viszont szerencsére messze van attól, amit az ukrán illetékesek kommunikálnak. Lapunk utánajárt, milyen kockázatokkal jár egy ilyen áramkimaradás, és valóban kell-e tartanunk tőle a világ minden pontján.

Miért baj, ha nem kap áramot az atomerőmű?

A csernobili atomerőmű utolsó üzemben lévő reaktorát 2000-ben kapcsolták le, azóta nem termelnek benne villamos energiát. Ennek ellenére a létesítményben ma is zajlik munka, amelyhez áramelletásra is szükség van. A már nem használt üzemanyag-kazetták ugyanis továbbra is előállítanak maradékhőt a bennük felhalmozódott radioaktív anyagok bomlásának következtében.

Ezek a használt, kiégett nukleáris fűtőelemek folyamatos hűtést igényelnek – mondta korábban lapunknak Dr. Aszódi Attila energetikai mérnök, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára a hasonló helyzetbe került zaporizzsjai atomerőmű kapcsán.

