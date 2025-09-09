iPhone 17: már a hivatalos bemutató előtt megnézheti az összes új telefont

Az okostelefonok világában már régen nincsenek nagy meglepetések, ma már elképzelhetetlen, hogy valaki úgy lépjen ki a közönség elé, mint Steve Jobs 2007-ben, bemutatva az első iPhone-t, aminek a létezéséről egészen addig szinte senki nem tudott. Bő 18 évvel később egy leleplezős esemény már minden gyártó esetében arról szól, hogy mennyire voltak pontosak az akár hónapokkal korábbi szivárgások.

Nincs ez másképp idén sem, az Apple szeptember 9-re időzítette a szokásos őszi termékbemutatóját, amelyen az iPhone 17 széria van a fókuszban. Nagy meglepetések jó eséllyel már senkit nem fognak érni, hiszen az elmúlt hetekben lényegében minden kikerült az internetre, és a szivárgásoknak az utolsó órákban sincs végük.

A The Verge például a Weibo nevű kínai közösségi oldalon szúrta ki azt a képet, amelyen az összes idei iPhone-modell látható egymás mellett, méghozzá az összes színvariációban. Fentről lefelé: iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max.