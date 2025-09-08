bökésfacebookpoke
Elfeledett funkció éledt fel újra a Facebookon

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
admin Birkás Péter
2025. 09. 08. 16:41
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Téged mikor böktek meg utoljára a közösségi médiában?

Akik nem ma kezdték a közösségi médiát, azok még emlékezhetnek a Facebook-féle Bökés (Poke) funkcióra, amivel anélkül tudtunk „kapcsolatba lépni” az ismerőseinkkel, hogy üzenetet vagy kommentet írtunk volna nekik. Ez a lehetőség persze sosem tűnt el Mark Zuckerberg közösségi oldaláról, ugyanakkor idővel jelentőségét vesztette, és a rendszeres dizájnváltások során eltűnt a menük tengerében – aki nagyon akarta, az megtalálta, de nem volt annyira szem előtt, mint régen.

Egészen mostanáig.

A Bökés ugyanis „visszatért”, azaz ismét kiemelt helyen van, legalábbis a mobilos verzióban (a böngészősben egyelőre nem látjuk). Az ismerőseink adatlapjára tévedve azonnal láthatjuk a legendás mutatóujjas ikont, közvetlen az Ismerősök és Üzenet gomb mellett. A működés nem változott, a gombot megnyomva a megbökött illető azonnal értesítést kap, hogy megbökték, és megjelenik a Visszabökés opció, sőt, azt is láthatjuk, korábban hányszor bökdöstük már meg az illetőt, illetve azt is, hogy az elmúlt években kinek a figyelmét igyekeztünk felhívni magunkra ilyen módon.

24.hu

Érdekesség továbbá, hogy 24 órán belül csak egyszer lehet megbökni a másik felet, tehát nincs lehetőség arra, hogy ezzel kergessük őrületbe az ismerőseinket.

Apró, de érdekes változás jött nemrég a Messengerbe is, arról itt írtunk bővebben.

