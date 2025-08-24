Hasznos új funkciót kapott a Messenger

Új, elég hasznos funkciót kapott a Messenger okostelefonos változata, hiszen immár adott a lehetőség arra, hogy kitűzzünk beszélgetéseket a főképernyőn elérhető chatlisták tetejére. Ha tehát van egy olyan személy az üzenetküldőnkben, esetleg baráti- vagy munkahelyi csoport, amit mindig szeretnénk a lehető leggyorsabban elérni, akkor ezek immár rögzíthetők (akár több is) legfelül, így nem kell a listában visszafelé pörgetve keresni, ha szeretnénk ezekbe a beszélgetésekbe beírni valamit.

Hasonló funkció létezett korábban is, de csak a beszélgetéseken belül – erről itt írtunk.

Tapasztalatunk szerint ezt az új funkciót egyelőre csak okostelefonon tette elérhetővé a Meta, és a használatához nem kell mást tenni, mint a chatlistán belül nyomva tartani a kiválasztott besélgetésen az ujjunkat, aminek hatására felugrik egy menü. Ennek a legtetején kapott helyet a vadonatúj Rögzítés fent lehetőség, amit kiválasztva a chat minden alkalommal legfelül fog megjelenni, a többi beszélgetés felett.

A kitűzés persze ki is kapcsolható, ehhez a fenti műveletet újra végigjátszva csupán a Rögzítés megszüntetése lehetőséget kell kiválasztani a felugró menüben.

Ahogy írtam, a lehetőség egyelőre csak a Messenger okostelefonos verziójában működik, tehát a böngészős verzióban még nincs mód a chatek kitűzésére, sőt, itt azok a beszélgetések sem kerülnek a lista tetejére, amiket mobilon felülre helyeztünk.

Nem ez az egyetlen változás ugyanakkor a Facebook háza táján: nemrég írtunk be arról, hogy a közösségi oldal különös üzenetet dobott fel rengeteg felhasználónak az Advanced Protection, vagyis Speciális védelem funkcióval kapcsolatban –

erről itt olvashat részletesebben.