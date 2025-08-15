Hatalmas fényspirál tűnt fel Amerika egén

Különös égi látványosságot figyeltek meg több keleti amerikai államban helyi idő szerint augusztus 12-én este – írja az ABC. A szokatlan fényeket két rakétafelbocsátás is megelőzte.

A spirális jelenségről számos videó és fotó készült. Mivel az érintett éjszakára esett a Perseidák meteorraj csillaghullásának maximuma, kifejezetten sokan tartózkodtak a szabadban.

Jonathan C. McDowell, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa szerint a látványért az Ariane 6 volt felelős. A rakétát a Guyanai Űrközpontból indították el nem sokkal korábban.

Az Európai Űrügynökséghez kötődő Ariane 6 nehéz és könnyű hasznos terheket egyaránt képes szállítani, az általa pályára állított műholdak távközlési, meteorológiai, navigációs, klímakutatási és egyéb feladatokat látnak el.

A spirálok feltételezhetően azután alakultak ki, hogy a rakéta felső fokozata a művelet egy pontján megpördült, a napfény pedig visszaverődött az általa kibocsátott gázfelhőről.

McDowell szerint a tökéletes spirál annak volt köszönhető, hogy az űrben alakult ki, ahol a levegő nem tudta eltorzítani az alakját. Hasonló formát egyébként Magyarország egén is dokumentáltak már, legutóbb a SpaceX egyik rakétája hozott létre fényspirált.

Az Ariane 6 augusztus 12-én egy időjárási műholdat állított pályára, ez volt a nagyteljesítményű rakéta harmadik küldetése. Ezzel nagyjából egy időben egy másik rakéta is elindult Floridából, a Vulcan Centaur Rocket két kísérleti navigációs műholdat szállított, ezek az amerikai Űrhaderőhöz tartoznak.