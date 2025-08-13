Lenyűgöző videók és fotók a Perseidák maximumáról

Az augusztusi éjszakák már-már elképzelhetetlenek a leghíresebb éves „csillaghullás”, a Perseidák meteorraj által előidézett esemény nélkül. Az aktivitás július közepén szokott kezdődni és akár szeptember elejéig is eltarthat, a leglátványosabb periódus ugyanakkor az augusztus közepén lévő maximum közelében lévő időszak.

Idén a csúcs augusztus 12–13-ra esik, sajnos azonban a hold nem kegyes hozzánk.

Az égitest ciklusából adódóan a maximum alatt jelentős természetes fénnyel kell számolni, ami drasztikusan lecsökkenti az érzékelhető meteorok számát: a szokásos óránkénti több tucat hullócsillag helyett ezúttal csak nagyjából 10–15-re számíthatunk. Az Időkép webkameráinak azonban így is sikerült néhány gyönyörű felvételt készíteniük a csillaghullásról:

A Perseidákat nemcsak itthon, globálisan is rengetegen figyelemmel követték. Íme néhány fotó az égi jelenségről Kínából, Törökországból és Japánból: