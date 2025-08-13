perseidákvideófelvételmeteorraj
Tech

Lenyűgöző videók és fotók a Perseidák maximumáról

Ibrahim Yozoglu / Anadolu via AFP
24.hu
2025. 08. 13. 15:33
Ibrahim Yozoglu / Anadolu via AFP

Az augusztusi éjszakák már-már elképzelhetetlenek a leghíresebb éves „csillaghullás”, a Perseidák meteorraj által előidézett esemény nélkül.  Az aktivitás július közepén szokott kezdődni és akár szeptember elejéig is eltarthat, a leglátványosabb periódus ugyanakkor az augusztus közepén lévő maximum közelében lévő időszak.

Idén a csúcs augusztus 12–13-ra esik, sajnos azonban a hold nem kegyes hozzánk.

Az égitest ciklusából adódóan a maximum alatt jelentős természetes fénnyel kell számolni, ami drasztikusan lecsökkenti az érzékelhető meteorok számát: a szokásos óránkénti több tucat hullócsillag helyett ezúttal csak nagyjából 10–15-re számíthatunk. Az Időkép webkameráinak azonban így is sikerült néhány gyönyörű felvételt készíteniük a csillaghullásról:

A Perseidákat nemcsak itthon, globálisan is rengetegen figyelemmel követték. Íme néhány fotó az égi jelenségről Kínából, Törökországból és Japánból:
5 fotó

Akik augusztus 13-án is szeretnék megcsodálni a jelenséget, azoknak ajánlott elvonulni a fényszennyezéstől és türelmesen várakozni, amíg szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Az észleléshez nincs szükség távcsőre.

A Perseidák az égbolton bárhol felbukkanhatnak. Látszólag a Perseus csillagkép felől érkeznek, innen a nevük, valódi forrásuk viszont a 109P/Swift-Tuttle üstökös. Amikor a Föld áthalad az égitestről leváló törmeléksávon, a légkörbe belépő apró szemcsék megsemmisülnek, meteorokat alakítva ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a legfőbb ügyész Sebestyén József halála ügyében
Molnár Áron kifigurázta a Belügyminisztérium kijelentését, miszerint az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált
Zöld sastól a harcos szurkolókig – képekben a Fradi BL-bravúrja
„Kifejezetten veszélyes, nem szívesen mennék be mellé a vízbe” – sosem látott bálnát fedeztek fel
Verekedés, nyolc napon túl gyógyuló sérülés – eltiltottak két magyar válogatott lovast
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik