A Xiaomi új rollerszériája úgy lett kialakítva, hogy ne kelljen rájuk kötelező biztosítást kötni

2024. július 16. óta Magyarországon kötelező felelősség biztosítást kötni az olyan mikro mobilitási eszközökre, amelyeknek a súlya meghaladja a 25 kilogrammot, a tervezési (tehát a maximális) sebessége több, mint 25 km/h, és a motor teljesítménye meghaladja az 1000 wattot. A hivatalos bolti eladások alapján hazánkban piacvezető elektromos rolleres márkának számító Xiaomi nagyon odafigyelt erre, ugyanis az legújabb, Electric Scooter 5 nevű termékcsaládjuk összes hazánkban elérhető tagja úgy lett kialakítva, hogy ne vonatkozzon rájuk a felelősség biztosítási kötelezettség.

Itthon összesen négy modell kerül forgalomba: a nevében az 5-ös számot nem hordozó Xiaomi Electric Scooter Elite a legolcsóbb, a maga 150 ezres árával, ezt követi az Electric Scooter 5 (170 000 Ft), majd az Electric Scooter 5 Pro (230 000 Ft), a tápláléklánc csúcsán pedig az Electric Scooter 5 Max áll, 260 000 forintos árcédulával.

5 fotó

A belépő modell 400 watt teljesítményű motort kapott, ezzel jön össze a maximum 25 km/h sebesség, illetve az akár 45 kilométeres hatótáv.

Egy szinttel feljebb az Electric Scooter 5 már 700 wattos motorteljesítménnyel éri el a maximum 25 km/h sebességet, és az extra erőnek hála megbírkózik még a 18 százalékos emelkedőkkel is. Itt már kapunk energia-visszanyerő rendszert is, ami a gördülés során keletkező mozgási energiát elektromos energiává alakítja át, aminek hála a gyártó ígérete szerint egyetlen töltésből akár 60 kilométer is kihozható.

A 200 ezer forint felett kínált Xiaomi Electric Scooter 5 Pro már 1000 watt teljesítményű motorral rendelkezik, így a 22 százalékos emelkedőket is képes leküzdni, ráadásul itt már elülső és hátsó kettős lengéscsillapítót és dupla fékrendszert is kapunk. Innen sem hiányzik az említett intelligens akkumulátorkezelő rendszer, aminek köszönhetően szintén elérhető a 60 kilométeres táv a maximumra töltött akkumulátorral.

A csúcsmodellnek számító Xiaomi Electric Scooter 5 Max szintén 1000 watt teljesítményű motorral rendelkezik, az akár 60 km-es hatótávot biztosító akkumulátor pedig mindössze 3 óra alatt feltölthető. Ami itt extra, hogy itt már elől és hátul is kettős lengéscsillapítót kapunk, a biztonsáról pedig az első dobfék és a hátsó E-ABS rendszer gondoskodik, ami kiegészül a TCS csúszásgátló rendszerrel, így vizes, síkos úton is magabiztosan lehet közlekedni. Az intelligens akkumulátor-kezelő rendszer itt már folyamatosan figyeli az akkumulátor állapotát, biztosítva a hosszú élettartamot és a biztonságos működést, és ezen a modellen már helyet kapott az úgynevezett környezeti megvilágítás is – ami a padló alatti, ki- és bekapcsolható LED-fényt jelent.