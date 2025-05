Sorra hullanak a SpaceX műholdjai

A különböző űrtechnológiai cégek, mint például a SpaceX egyre több műholdat bocsátanak fel Föld körüli pályára. Egy nemrégiben készült, a NASA által vezetett tanulmány azonban rámutatott, hogy az erősödő napviharok jelentősen lerövidítik ezek élettartamát – írja a Mashable.

A kutatást a NASA tudósa, Denny Oliveira végezte el a marylandi Goddard Űrközpontban. A szakértő megállapította, hogy ahogy a Nap halad előre 11 éves aktivitási ciklusában, a napkitörések által kiváltott geomágneses viharok miatt a műholdak gyorsabban térnek vissza a Föld légkörébe, mint azt várták. A viharok ugyanis növelik a légköri ellenállást, felgyorsult ütemben húzva vissza az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakat a bolygó felé.

A SpaceX Starlink konstellációja számára, amely jelenleg több mint 7000 műholdból áll, és a tervek szerint több mint 30 ezerre bővítik, a jelenség hatás számottevő. Oliveira szerint 2020 és 2024 között 523 Starlink műhold tért vissza a légkörbe, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy e folyamat során teljesen elégjenek. Az intenzív geomágneses aktivitás azonban csak 2024-ben 37 Starlink műhold visszatérését okozta mindössze öt nap alatt, szemben a tipikus 15 napos időtartammal.

A tanulmány szerint az ilyen események akár 10 nappal is lerövidíthetik egy műhold élettartamát.

A műholdak gyors visszatérése több okból is aggasztó. Felvetődik például a kérdés, hogy vajon tényleg minden műholdalkatrész elég-e a visszatérés során. Ez azért fontos kérdés, mert legyen szó bármilyen apró törmelékről is, az veszélyt jelenthet a földön tartózkodó emberekre és vagyontárgyakra. Emellett az elégésnek a légkör kémiai összetételére gyakorolt ​​​​hatásával kapcsolatban is felvetődnek kérdések. A megsokasodó Starlink műholdak fénye pedig a csillagászokat is zavarja az obszervatóriumi tevékenységük során.