Itt a tablet, amit alkotásra teremtettek

A Huawei alumínium burkolattal rendelkező táblagépe 261 milliméter magas, 177,2 milliméter széles és mindössze 6,2 milliméter vastag, súlya 510 gramm, a kijelző pedig – ahogy arra már a név is utal – 11,6 hüvelykes. A méret ideális, se nem túl kicsi, se nem túl nagy, a tablet nem is nehéz, jól használható minden szituációban, legyen az böngészés, filmezés, olvasás vagy éppen rajzolás – utóbbi nagyon fontos, úgyhogy erre kitérünk még külön is.

A burkolat alatt a Huawei saját fejlesztésű HiSilicon Kirin 9000W processzora dolgozik, méghozzá 8 gigabájt memória és 256 gigabájt háttértár kíséretében, és ezek a komponensek nemcsak az átlagos használathoz elegendőek, de a népszerű mobiljátékok futtatása sem jelent gondot nekik. Kamerából kettőt kapunk: egy 13 megapixeles (f/1,8) egységet a hátlapon, illetve egy 8 megapixeles (f/2,0) modult az előlapon, az egyik oldalsó kávába építve. Utóbbi tökéletes videóhívásokhoz, míg a hátlap bal felső sarkában található kamerával lényegében bármit megörökíthetünk. Hangszóróból összesen négy áll rendelkezésre, és a hangzást illetően ez a táblagép lekörözi a legtöbb konkurenst, legyen szó akár zenehallgatásról, akár filmezésről.

Az akkumulátor hatalmas, 8000 milliamperórás, így az eszközt még aktív használat mellett is csak pár naponta kell tölteni, utóbbira pedig vezetéken van lehetőség, 22,5 wattos teljesítménnyek, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy a készülék töltöttsége két órán belül feltornázható nulláról egészen száz százalékra.

Ami azonnal megkülönbözteti ezt az eszközt a többi táblagéptől, az a matt kivitelű kijelző, ami egyáltalán nem veri vissza a fényt, ennek köszönhetően olvasáshoz is abszolút ideális, a felülete pedig a PaperMatte borításnak hála olyan kellemes hatást biztosít, mintha papírt érintenénk.

Ami a további specifikációkat illeti, a kijelző alapja egy 16,7 millió szín megjelenítésére képes TFT LCD panel, nem kevesebb, mint 144 Hz-es képfrissítéssel, 2800 x 1840 pixeles felbontással és 291-es képpontsűrűséggel. A megjelenítés csodás, mind a színeket, mind a kontrasztot illetően, és a kijelző hiába matt, az élességre ettől függetlenül sem lehet panasz.

A képernyő ugyanakkor nemcsak tartalmak fogyasztására kiváló, de alkotni is, köszönhetően annak, hogy a külön megvásárolható, harmadik generációs M-Pencilt használva lényegében késleltetés nélkül lehet rajzolni a kijelzőn, ami a papír érzetét keltő felületnek hála sokkal jobb érzés, mint a legtöbb tableten. És ez még nem minden, hiszen emellé adott a 10 000 szintű nyomásérzékenység, illetve a Huawei által fejlesztett GoPaint alkalmazás, ami hasonló lehetőségeket és funkciókat kínál, mint a kizárólag Apple eszközökre elérhető Procreate applikáció. A speciális kijelzőnek, az átlagon felüli gyorsaságnak és érzékenységnek hála így a Huawei MatePad 11.5” S PaperMatte egy olyan táblagép, amit digitális alkotásra teremtettek.

A tablet emellett munkára is használható, hiszen külön beszerezhető hozzá olyan mágnesesen csatlakozó tok, ami (touchpad nélküli) billentyűzet is egyben. Ami a szoftvert illeti, a gépen előre telepítve kapjuk a nyílt forráskódú Android 12-n alapuló HarmonyOS 4.2 operációs rendszert, ami könnyen és egyszerűen kezelhető –csupán arra kell készülni, hogy az eszközre a kedvenc alkalmazásainkat az HUAWEI AppGallery-ből tudjuk telepíteni, valamint szükség esetén a rendszer fölajánlja, hogy telepítsük a MicroG szolgáltatást. Ezt érdemes engedélyezni.

Emellé érdemes letölteni a Gbox nevű alkalmazást is, mert ezen keresztül elérhetünk minden olyan közösségi, levelező, vagy egyéb térképes applikációt, és app áruházat, amelyek a Google-szolgáltatások meglétét követelik meg.