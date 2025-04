Megérkezett a Windows „botrányos” újítása

A Microsoft tavaly nyáron jelentette be a Windows 11 Recall nevű, mesterséges intelligencián alapuló újítását, ami lényegében hónapokra visszanyúlóan képes nekünk bármilyen fájlt, tevékenységet, vagy szöveget megtalálni a gépen, azáltal, hogy öt másodpercenként automatikusan képernyőmentést készít a tevékenységeinkről.

A bejelentés láttán több adatvédelmi szakértő is felvonta a szemöldökét, egyesek egészen odáig mentek, hogy adatvédelmi rémálomnak nevezték a fejlesztést.

Emellett persze a közösségi média is tette a dolgát, és rengeteg felhasználó tiltakozásba kezdett. Erre reagálva a Microsoft enyhített: választható funkcióvá tette a Recallt, és biztosított róla mindenkit, hogy ha be is kapcsoljuk, a titkosított pillanatképeket a funkció lokálisan tárolja, így azok nem kerülnek a felhőbe.

A Microsoft most pedig megerősítette , hogy a Windows Recall elkezdett megérkezni a Windows 11 KB5055627 rendszerű Copilot+ számítógépeken – írja a Bleeping Computer. A funkció a hírek szerint a 2025. májusi Patch Tuesday frissítéssel válik majd elérhetővé mindenkinek.