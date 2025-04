Idén lesz 5 éve, hogy megjelent a The Last of Us Part II PS4-re, és akkor sokak számára még elképzelhetetlennek tűnt, hogy ez a sorozat elérhető legyen PC-re is. Aztán két évvel később elkészült a 2013-as első rész remake-je, a PlayStation 5-re átdolgozott The Last of Us Part I, amit nyolc hónappal később követett a botrányos minőségben piacra dobott számítógépes változat. Bár a széria karrierje nem indult jól a platformon, de ekkor már biztosra vehettük, hogy a folytatás is átiratot kap, és a portért felelős fejlesztőcsapatok végül a Remastered változatot ültették át PC-re – a játék ezen kibővített, és némileg feljavított változata 2024. január 19-én jelent meg PS5-re.

A The Last of Us Part II-ről írt eredeti tesztünk itt olvasható.

Ezt nem szúrták el

A számítógépes verzió április 4-én kerül a boltokba, és bár a tesztverzió közel két héttel a megjelenés előtt megérkezett a 24.hu-hoz, ami alapvetően biztató jel, ettől függetlenül azért voltak félelmeim a portot illetően, hiszen alig két hónapja a Marvel’s Spider-Man 2 átirata elég nagy csalódást okozott a videójátékos közösségnek.

Szerencsére a portolásért felelős Nixxes Software és Iron Galaxy Studios ezúttal összeszedte magát,

és egy olyan játékkal álltak elő, ami már a manapság teljesen általánosnak mondható első napi javítás előtt elfogadhatóan futott a tesztelésre használt hardvereken, ami esetemben egy kézikonzolt és egy gamer feladatokra is alkalmas laptopot jelentett.

Mielőtt belevágnék a tapasztalataim ecsetelésébe, érdemes tisztában lenni azzal, hogy mik a játék minimum igényei a hardvert illetően. Legalább 16 gigabájt memória, minimum egy GeForce GTX 1650 vagy Radeon RX 5500 XT videókártya, illetve egy Intel Core i3-8100 vagy Ryzen 3 1300X processzor, továbbá 150 gigabájt szabad hely és 64 bites operációs rendszer, Windows 10 vagy annál újabb szoftver.

Itt érdemes megjegyezni továbbá, hogy a The Last of Us Part II Remastered PC-s verziója már a megjelenés előtt megkapta a Steam Deck Verified plecsnit, ami annyit tesz, hogy jól futtatható a Valve által gyártott Steam Deck kézikonzolokon is.

Hogyan teljesít?

Az említett kézikütyü ugyan nem állt rendelkezésemre, ugyanakkor még a szerkesztőségben volt a közelmúltban tesztelt Lenovo Legion Go S, ami hasonló hardverrel rendelkezik, mint a Steam Deck: 16 gigabájt memória, AMD Ryzen Z2 Go processzor és integrált AMD RDNA 3 grafikus egység. Ez a kiépítés ugyan optimálisnak nem nevezhető a The Last of Us Part II Remastered esetében, ugyanakkor a felbontást 1280×800 pixelre állítva, a grafikai részletességet közepes fokozaton tartva, illetve az AMD FSR 3.1 képjavítást bekapcsolva sikerült élvezhető játékélményt, 25-30 fps közötti képfrissítést elérni, miközben a látvány a 8 hüvelykes kijelzőn kielégítő maradt.

Ennél persze sokkal jobb eredményeket értem el a tesztelésre kapott Legion Pro 7 laptopon, aminek a burkolata alatt 16 gigabájt memória, egy 12. generációs Intel Core i7-12700H processzor, illetve egy mobil GeForce RTX 3060 grafikus kártya dolgozott.

1080p felbontásban, nagyon magas grafikai beállítások mellett, az AMD FSR 3.1-et aktiválva még a nyílt terepeken is 40 és 50 fps közötti képfrissítés fogadott, méghozzá csodás látvány kíséretében, és úgy haladtam végig a játék első pár óráján, hogy semmilyen komolyabb problémával nem találkoztam. A minden indítást megelőző shader építés meglepetésemre sosem tartott tovább két percnél, nem találkoztam grafikai hibákkal, nem volt összeomlás, se váratlan lassulások, csak azon kaptam magam, hogy újra elmerülök a játékban, amit már 5 éve is nagyon szerettem.

A port persze nem tökéletes,

a hajak élsimítása nálam például elég furán működött, illetve az aktív AMD FSR 3.1 (illetve a szintén elérhető Intel XeSS) mellett előfordult, hogy a képkockageneráló funkció digitális szellemképet generált a karakterek és a tereptárgyak körül, főleg a játék legelején tapasztalható hóeséses részeknél.

Ezt az anomáliát közepesen zavarónak mondanám, és jó hír, hogy esetemben a képkocka-generálás kikapcsolásával megszűnt a probléma. És itt jegyezném meg, hogy a Legion Pro 7 laptopon ezen funkció nélkül is stabilan 30 fps felett futott a játék nagyon magas grafikai beállítások mellett, még akkor is, mikor eljutottam a nagyobb, szabadon bejárható nyílt terepet biztosító részekhez. Az említett képfrissítés sokaknak ugyan kevés lehet, de a részletesség visszavételével, illetve további beállításokkal az említett értékeknél magasabbat is kaphatunk.

Kellemes csalódás

A félelmeim végül alaptalannak bizonyultak, nem ismétlődött meg az a katasztrófa, amit a Marvel’s Spider-Man 2 és a The Last of Us Part I produkált, a játék az első pillanattól élvezhető teljesítményt biztosított komolyabb hibák nélkül. És ez még csak a kezdet, hiszen garantált, hogy a megjelenést követően érkezni fognak olyan frissítések, amik még tovább csiszolják majd a programot, nem kizárt, hogy a képkocka-generálást bekapcsolva jelentkező anomáliákra is lesz orvosság.

A TLOU2 ráadásul nemcsak jól futott a teszteszközökön, de kiválóan működött a kontrolleres irányítás, DualSense vezérlő esetén lényegében ugyanazt az élményt kapjuk, mint PlayStation 5-ön, és azt sem szabad elfelejteni, hogy adott a magyar nyelvű szöveges lokalizáció (szinkron nincs), továbbá itt is megkapjuk az eredetileg PlayStation 5 konzolra kiadott Remastered verzió minden egyes újdonságát.

Adott a rougelike játékmód (No Return), kipróbálhatók az alapjátékból kivágott pályák, illetve fejlesztői kommentár kíséretében is végigjátszható a program. Bónuszként pedig még egy vadonatúj piros dzseki is jár a számítógépes felhasználóknak, amit Ellie már a játék legelején magára ölthet – ez a ruhadarab ugyanaz, amit a Naughty Dog következő játékának (Intergalactic: The Heretic Prophet) előzetesében szereplő karakter visel.