Ez az eszköz beszéddé alakítja a gondolatokat

Egy új tanulmányban olyan agyi implantátumot mutatnak be, amely képes súlyosan bénult páciensek gondolatait beszéddé alakítani – írja a The Independent. Az eszközt már be is ültették egy nőbe, ezzel fejlesztve kommunikációs képességeit. A szakértők úgy vélik, technikájuk megoldja a beszédprotézisek használatában régóta fennálló késleltetési problémát.

Gopala Anumanchipalli, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem munkatársa és kollégái olyan mesterséges intelligencia (MI) rendszert fejlesztettek ki, amely közel valós időben szintetizálja, illetve alakítja beszéddé az agyi jeleket.

Anumanchipalli szerint megközelítésük az olyan eszközök, mint az Alexa és a Siri gyors beszéddekódolási képességét használja neuroprotézisekben.

A csapat az Ann nevű alanytól gyűjtött adatokat az MI betanításához. A nőnek egy képernyőn megjelenő kifejezéseket kellett magában kimondania, miközben felmérték neurális aktivitását. Ezt követően mesterséges intelligenciával töltötték ki a jelekből hiányzó részleteket.

A kutatók egy előre betanított szöveg-/beszédmodellt használtak a beszéd generálásához. A rendszerhez Ann sérülés előtti hangját használták fel.

Korábbi beszédprotézises vizsgálatok alapján az ilyen eszközöknél hosszú, akár nyolc másodperces késleltetés is felléphet, az új technológia ezzel szemben közel valós időben, egy másodperces csúszással generálja a hangot. „Az eszköz ráadásul folyamatosan képes dekódolni a beszédet, így Ann megszakítás nélkül beszélhet” – mondta Anumanchipalli.

A tudósok azt is tesztelték, hogy a modell képes-e olyan szavakat is szintetizálni, amelyek nem voltak részei a képzési adathalmaz szókincsének. Az MI ebben is meglehetősen jól teljesített, ami azt jelzi: meg tudja tanulni a hangokat és azok építőelemeit.