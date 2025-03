Akadozik az X, Elon Musk szerint kibertámadás zajlik ellenük, amiben egy komplett ország is érintett lehet

A felület használóinak feltűnhetett, hogy egész nap akadozik az X, egyes periódusokban teljesen használhatatlan a felület. A fejeményekre Elon Musk, a közösségi platform ura és tulajdonosa is reagált.

Musk egy bejegyzést osztott tovább, melyet egy hírhedt rajongója tett ki. Ő azt írta: „Először a DOGE elleni tiltakozás, aztán a Tesla-üzletek megtámadása. Most pedig leállt az X. Nem zárnám ki, hogy ez egy X elleni támadás eredménye”. Musk ezt úgy kommentálta:

There was (still is) a massive cyberattack against .

We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025