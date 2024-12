Fontos újítással érkezik a Samsung januári meglepetése

Lassan egy hete nem titok, hogy a Samsung januárban az elmúlt évekkel ellentétben nem három, hanem négy Galaxy S25 okostelefont mutat be. A hivatalos leleplezés január 22., és a Galaxy S25, Galaxy S25+, illetve Galaxy S25 Ultra mellett várható az egyelőre Galaxy S25 Slim néven emlegetett készülék, aminek – ahogy arra a neve is utal – az lesz az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy jóval vékonyabb a társainal. Ha lehet hinni a kiszivárgott információknak, akkor a készülékház vastagsága 1-1,5 milliméterrel lesz kisebb, mint a Galaxy S24 esetében, ami 7,6 milliméter volt.

Időközben kiderült az is, hogy a karcsúsított mobil kamerarendszere úgynevezett ALoP-technológiával (All Lenses on Prism) készült, aminek a lényege hogy átrendezi a lencse és a prizma elhelyezkedését a periszkópos telefotó egységben. Ennek hála a kiterjedés kisebb lesz, magyarán a kamerák kevesebb helyet foglalnak, mint korábban. Így nemcsak a készülékház lesz vékonyabb, hanem a fotós modulok is diszkrétebbek lesznek, mint az elmúlt évek Galaxy S készülékei esetében.

Confirmed ✅

The S25 Slim features ALoP technology.



This allows for a reduction in the thickness of the camera bump, solving the issue of the camera bump appearing protruded.



Source: Meritz Securities pic.twitter.com/K3uui083Yz