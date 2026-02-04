bűnügycsalásbűncselekményekletartóztatás
Mélyszegénységben élő emberekkel nyittattak számlát, hogy elrejtsék a bűncselekményekből származó 117 milliót

admin Kolontár Krisztián
2026. 02. 04. 16:35

Letartoztatta a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki több mint 117 millió forint, bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszeg eredetét rejtette el. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított és társa 2024. februárja óta több embert keresett meg azzal, hogy szervezzenek be olyan mélyszegénységben élő embereket, akik bankszámlával rendelkeznek, vagy vegyék rá őket számlanyitásra.

Azt kérték tőlük, hogy a számlaadatokat küldjék el nekik, és az azokra érkező pénzösszegek átadásában működjenek közre. A gyanúsított és társa a bankszámlákról felvett pénzösszegek után a beszervezést végzőknek és a bankszámlák tulajdonosainak jutalékot fizetett.

Átverés

Miután beszervezték az embereket, ismeretlen személyek hol banki ügyintézőnek, hol rendőrnek, hol pedig internetes hirdetésre jelentkező vevőnek adták ki magukat, és csalárd módszerekkel megszerezték a sértettek banki adatait.

Sértettenként több millió forintot utaltak át vagy a gyanúsított vagy a beszervezettek számláira. A gyanúsítotthoz készpénzként került a pénz a számlákhoz, cselekményével több mint 117 millió forint bűncselekmény elkövetéséből származó összeg eredetét rejtette el.  A törvényszék közlése szerint a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének megállapítására.

Letartóztatás

Hozzátették, hogy a vele szemben korábban elrendelt bűnügyi felügyelet alatt annak magatartási szabályát több alkalommal is megszegte, ezért azt megszüntették. A letartóztatást indokolva azt írták, a kiemelt súlyú bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel a terhelt esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személy befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást. A végzés a bejelentett fellebbezés miatt nem végleges.

