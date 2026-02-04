Az olimpiai és világbajnok beállós a Szombathely elleni idegenbeli bajnokin sérült meg, amikor a labdáért vívott harcban arca az ellenfél térdével találkozott, és ezt a fájdalmas csattanást az orra bánta.

Vilde az eset következtében elmozdulással járó orrcsonttörést szenvedett, de helyre lehetett tenni, ezért műtéti beavatkozásra nem volt szükség.

A rehabilitáció elején szigorú pihenés vár rá, ezt követően fokozatosan állhat vissza a munkába” – nyilatkozta az FTC honlapján a csapat orvosa, Keszég Miklós.

A Fradi Ingstad kiválása ellenére simán, 39-22-re nyerte meg a szombathelyi bajnokit. A tabellán a Győr mögött második FTC szerdán is idegenben lép pályára, 18 órától a 7. helyezett Mosonmagyaróvár vendége lesz.