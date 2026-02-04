Kínos feliratot megörökítő kép került elő a Nyugati pályaudvar előtti metróépítésről

A Nyugati pályaudvar környéke az elmúlt évtizedekben sokszor átalakult, hiszen épületek jöttek és mentek, a rendszerváltáskor ide költözött be az ország egykor legszebb, mára teljesen elszúrt gyorsétterme, és itt született meg a hosszú évek óta lebontani vágyott felüljáró, ami egy hamis városi legendát is inspirált.

Ezekről az átalakulásokról nyilván ezerszámra készültek a jobb és rosszabb fotók, egy részük pedig a legnagyobb magyar közösségi fotóarchívumon, a Fortepanon landolt, ahol a Nyugati tér keresőkifejezésre 564, a Nyugati pályaudvarra keresve pedig 375 találatot kapunk.

Ezek közül többet az állami tervezővállalatok egyike, az UVATERV fotósai készítettek, akik a hármas metró aluljárójának tervezéséből is jócskán kivették a részüket. Egyikük állt a fényképezőgép mögött akkor is, mikor megszületett a Fortepanon ma 99444-es azonosítószámmal elérhető darab, ami első látásra is sok meglepő dolgot mutat: ott van rajta a lengyel autóipar keveset emlegetett csodája, az FSO Syrena, a szovjet vasutak tűzfalreklámja, az egykori Zrínyi Nyomda Bajcsy-Zsilinszky úti épületének sarkán ágaskodó óriási vörös csillag, illetve egy jó nagy építési gödör, amiben első látásra talán nincs semmi érdekes.

De mi történik, ha megfordítjuk a fotót, és ránagyítunk a gödörre? Első látásra talán még semmi:

Olvasónk, Márton épp így tett, akit velünk ellentétben sasszemmel áldott meg az ég, hiszen kiszúrt valami olyat, amire némi nagyítás után mi is képesek vagyunk, így elolvashatjuk a névtelen véleményvezér kendőzetlen véleményét, ami jó eséllyel az építést végző munkásoknak szól. Vagy a városlakóknak. Vagy bárkinek, aki olvassa.

A titokra sosem derül majd fény, a felirat pedig jó eséllyel napokon, vagy akár órákon belül örökre eltűnt.