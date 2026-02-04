borsos benedekkerékpárultrakerékpározássport
Sport

Két órát aludt, de így is elverte a mezőnyt a magyar ultrabringás az 1000 kilométeres versenyen

Borsos Benedek Race Around Rwanda ultrakerékpározás
James Busby Images - @jamesbusbyimages
24.hu
2026. 02. 04. 16:34
Borsos Benedek Race Around Rwanda ultrakerékpározás
James Busby Images - @jamesbusbyimages
Borsos Benedek nyerte az 1000 kilométeres Race Around Rwanda kerékpárversenyt.

Klubja, a Kalandbringás Sportegyesület (KLND) közleményéből kiderül, hogy sikeres hegyikerékpáros karrierje után Borsos tavaly úgy döntött, hogy az ultraversenyek felé fordul, és mostani elsőségével a műfaj egyik legnehezebb viadalát nyerte meg.

A 120 fős mezőny február 1-én hajnalban indult útnak Ruanda fővárosából, és a versenyzőknek összesen 163 óra állt rendelkezésükre, hogy teljesítsék a 18 500 méternyi szintemelkedéssel nehezített, 45 százalékban terepen, kavicsos-murvás és földutakon vezető távot.

A közlemény kiemeli, hogy a bringásoknak nemcsak a technikás útvonallal és a trópusi időjárással, hanem a magaslati levegővel is meg kellett küzdeniük.

Az elejétől fogva ott volt az élmezőnyben

Borsos a verseny elejétől az élbolyban tekert, és végül úgy ért célba elsőként 55 óra 6 perces idővel, hogy mindössze 2 órát aludt. A magyar bringás fölényére jellemző, hogy amikor célba ért, a második helyezettnek még 130 km hátra volt a versenyből.

