Nagy meglepetést tartogat a Samsung januárra

A Samsung már jó ideje az év legelején mutatja be a legújabb csúcstelefonjait, az S-szériás készülékeket, és nem lesz ez másképp 2025-ben is, hiszen a jelenleg elérhető információk szerint január 22-én jelentik be a Galaxy S25 termékcsaládot, viszont a legújabb szivárgások szerint lesz egy nagy meglepetés, ugyanis a jól megszokott S25, S25+ és S25 Ultra modellek mellett érkezik egy negyedik készülék is,

ami a pletykák szerint S25 Slim névre hallgat.

Ahogy az a névből már sejthető, ez a többi típusnál jóval vékonyabb modell lesz, habár arról még nincsenek pontos információk, hogy hány milliméterre sikerült leszorítani a készülékház vastagságát. Az viszont már kiszivárgott, hogy a meglepetésmobil 6,66 hüvelykes kijelzőt kap (mint az S25+ modell), a burkolat alatt egy Qualcomm Snapdargon 8 Elite processzor kap helyet, méghozzá egy 4700-5000 milliamperórás akkumulátor társaságában. Utóbbi azt jelenti, hogy a mérnököknek sikerült megoldani, hogy az átlagosnál vékonyabb testbe elfogadható kapacitású aksi kerüljön.

Kamerából egy 200 megapixeles fő egységgel, egy 50 megapixeles ultraszéles, illetve egy szintén 50 megapixeles, 3,5-szörös nagyításra képes modullal lehet számolni.

Fontos viszont, hogy a jelek szerint a Galaxy S25 Slim néven emlegetett eszköz nem a három másik telefonnal együtt fog debütálni január végén, hanem később, valamikor tavasszal vagy nyár elején.