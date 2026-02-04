Csődöt jelentett a gyártócég, amelyre Áder János és Hernádi Zsolt is komoly tétet tett

Csődértesítést tett közzé alig több mint egy évvel ünnepélyes üllői gyáravatója után az Agroloop Hungary Kft. A vállalat régiós vezetői szerepre tört volna a rovarfehérje-előállításban – olvasható a HVG írásában.

Az üzem 30 millió euróból (mai árfolyamon közel 11,4 milliárd forint) valósult meg, és az első ipari mértékű takarmánycélú rovarfehérje-feldolgozó gyár volt Magyarországon.

A vállalkozás jövőjét óriási várakozások övezték. Ennek alapja, hogy az iparági előrejelzések szerint forradalmi robbanás előtt áll a takarmány célú rovarpiac, mivel rendkívüli mértékben megnőtt a kereslet az alternatív fehérjeforrások iránt.

A cégbe ömlöttek euromilliók, beszálltak a NER-hez jól bekötött tőkealapok is, az impexes, Enter Tomorrow Kockázati Tőkealaptól kezdve, a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető Grand Privat Equitiy által kezelt Gran III Kockázati Tőkealapon keresztül Áder János volt köztársasági elnök bolygóvédő alapítványának Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealapjáig (hárman együtt a cég tulajdonrészének bő harmadát tették ki).

A cégbe 2023-ban jelentős uniós tőke is érkezett. Emellett vélhetően állami pénzeket is befoghattak az Agrárminisztériumtól.

A gyáravatón arról volt szó, hogy a termelés tavaly februárban indul, de mire gyár elkészült, a pénz elfogyott.

