Befuccsolt a kormány nyugdíjasokat célzó otthonfelújítási programja

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a nyugdíjasok számára is elérhetővé tett vidéki otthonfelújítási támogatás – írja a Népszava. A lap a Nemzetgazdasági Minisztérium egy korábbi Facebook‑bejegyzésére hivatkozva azt írja: a programra eddig több mint 40 ezren adtak be utólagos igénylést, közülük mindössze 18 ezren nyugdíjasok vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők.

Ez éles ellentétben áll Orbán Viktor tavalyi ígéretével, miszerint a program akár 420 ezer háztartásban, mintegy 600 ezer idős embernek nyújthat segítséget, és két év alatt 90 milliárd forint juthat vidéki nyugdíjasokhoz.

Az eddigi adatok alapján a nyugdíjas igénylők aránya a vártnak mindössze 3 százaléka, a kifizetések összege pedig nagyjából 24 milliárd forint, vagyis a tervezett keret negyede.

A Népszava felidézi: a konstrukció utófinanszírozású, vagyis a nyugdíjasoknak előbb saját forrásból kell kifizetniük akár 6 millió forintos felújítást ahhoz, hogy legfeljebb 3 millió forint támogatást visszaigényelhessenek. Szakértők már a program indulásakor figyelmeztettek, hogy az alacsony nyugdíjak mellett sok idős számára az önerő előteremtése, illetve a hitelfelvétel nem reális lehetőség, ami mostanra a számokban is visszaköszön.